”Il avait un dortoir pourri” : Harlan Coben raconte une étonnante anecdote au sujet du Prince Albert de Monaco

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le Prince Albert II de Monaco a remis au romancier une distinction pour sa contribution exceptionnelle à la culture et à la littérature mondiale. L’occasion pour Harlan Coben de partager une étonnante anecdote qui le lie au souverain depuis bien des années. “Quand j’avais 18 ans, c’était ma première année à l’université. Un ami à moi m’a présenté à un autre ami, un “senior” qui s’appelait Alby. C’était vraiment un chouette gars, super cool avec moi alors que j’étais plus jeune. […] On se croisait souvent à la cantine et je disais : “Hey Alby !” et il me répondait “Hey Harlan !”, explique Harlan Coben. Un jour, en entendant comment je le saluais, un ami m’a dit : “Comment tu l’as appelé ! ?” Ca fait deux mois que je l’appelais comme ça. Alors ce gars me dit : “Son nom n’est pas Alby mais Prince Albert II de Monaco !””

Le romancier a été le premier surpris par la véritable identité de son camarade de collège. Pour la simple et bonne raison qu’Albert II semblait être “un mec comme les autres”. “Il portait toujours un jogging”, se souvient Harlan Coben. “Certaines personnes avaient des logements luxueux. Lui, il avait un dortoir pourri et une petite télévision en noir et blanc !” (rires), poursuit l’écrivain qui a terminé son histoire par un chaleureux et amical “Hey Albi !” en direction du souverain.

Motus et bouche cousue pour Harlan Coben

Après avoir été distingué, Harlan Coben a quitté la scène, indiquant que les acteurs de Shelter allaient eux-mêmes présenter la série avant sa diffusion en avant-première devant le public de festivaliers. Ce refus de s’exprimer au sujet de la fiction dont il est le créateur s’ajoute à l’absence soudaine de son nom sur la liste des invités potentiels à interviewer lors du festival.

La raison de ce silence radio est simple et due à la grève des scénaristes qui a éclaté il y a peu à Hollywood. Harlan Coben aurait eu l’interdiction de s’exprimer sur sa série afin de ne pas aller à contresens de l’action menée par les syndicats américains. Malgré la pression, le romancier s’est tout de même rendu au festival. Vu la situation, Charlotte Coben, la fille d’Harlan Coben et productrice de Shelter, a, de son côté, préféré ne pas se rendre au Festival de Télévision de Monte-Carlo.