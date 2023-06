Les stars de série télé ont défilé sur le tapis rouge du Festival de Télévision de Monte-Carlo

Avant de rentrer dans l’enceinte du bâtiment et d’assister à la cérémonie d’ouverture. Les personnalités invitées se sont arrêtées volontiers près de leurs fans pour un selfie ou une dédicace avant de poser devant l’objectif des photographes. Parmi elles, on retrouve Tracy Spiridakos de Chicago P.D., Zeeko Zaki de FBI, les très attendus acteurs de The Lord of the Rings, The Rings of Power, série la plus chère de tous les temps, John Goodman, président du jury fiction, la bande de Ted Lasso, série d’Apple TV + primée aux Golden Globes et aux Primetime Emmy Awards mais également les vedettes de séries françaises telles que Frédéric Diefenthal pour Ici tout commence, Julia de Nunez pour Bardot, Fabrice Deville d’Un si grand soleil ou encore Stéphane de Groodt de Lycée Toulouse Lautrec. Grands habitués de l’événement monégasque, les acteurs des Feux de l’Amour sont venus célébrer le 50e anniversaire du feuilleton américain. Parmi eux, Melody Thomas Scott, Amelia Heinle, Bryton James et Christel Khalil.

Des danseurs emblématiques de Danse avec les stars se sont également prêtés à une petite danse improvisée. L’occasion pour Emmanuelle Berne de lever le voile sur son joli ventre de femme enceinte.

C’est sans Charlène que le prince Albert II de Monaco est venu clôturer le tapis rouge. Avant de prendre d’entrer dans le Grimaldi Forum le fils de Rainier III, qui aurait fêté ses 100 ans cette année, a posé pour les photographes en compagnie d’Harlan Coben et de l’équipe de Shelter, série adaptée du roman éponyme du romancier attendue pour l’année 2023. Diffusée en avant-première lors de la cérémonie d’ouverture, la série raconte l’histoire de Mickey Bolitar (Jaden Michael), neveu d’un grand joueur de basketball qui déménage au New Jersey suite à un tragique accident de voiture qui a coûté la vie à son père. Alors qu’il tente de démarrer une nouvelle vie chez sa tante (Constance Zimmer), certains événements intrigants surviennent et le portent à croire que son père n’est peut-être pas mort…