Mercato télé : Pascal Vrebos débarque sur la chaîne LN24 !

Pascal Vrebos, né le 26 mai 1952 à Bruxelles, est un homme de radio et de télévision belge, également auteur dramatique. Il rejoint la chaîne LN24.

Du côté de LN24, on se réjouit de l’arrivée de Pascal Vrebos. Celui-ci animera dès la rentrée de septembre une émission quotidienne en prime time, entièrement conçue autour de lui et de ses talents. Sans en dévoiler plus, Emmanuel Tourpe, le patron du pôle audiovisuel d’IPM, évoque un rendez-vous très inspiré par l’ADN le plus profond de la chaîne mais qui renouvelle aussi complètement ses codes formels. Bref, une émission innovante pour laquelle la nouvelle recrue de LN24 sera accompagnée d’autres visages de LN24.

Pascal Vrebos ne devrait pas limiter sa collaboration à LN24, a fait savoir François le Hodey, le CEO d’IPM : “LN24 est la chaîne où il se passe toujours quelque chose d’intéressant. Pascal Vrebos avec sa curiosité, son intelligence, son sens de l’humour, son audace, va nous réunir nombreux tous les soirs dans des grands moments de télévision et d’internet. On pourra aussi le retrouver avec plaisir en presse.”

L’intéressé s’amuse quand on lui fait remarquer qu’il aura eu la retraite la plus éphémère du paysage audiovisuel, à savoir moins de 24 heures.

Les contacts entre IPM et Pascal Vrebos remontent à deux mois, soit bien avant le départ de Martin Buxant de LN24 pour RTL. Il n’y a pas de lien de cause à effet. “J’avais répondu que j’étais ouvert mais qu’il fallait un projet qui me plaise vraiment sinon, je ne suis pas demandeur”, explique-t-il. “Le projet est arrivé. Je l’ai trouvé extra parce qu’il est fait sur mesure pour moi. Ce sera un défi pour moi.”

Controverse

Même s’il s’en défend, Pascal Vrebos est un poids lourd des médias en Belgique francophone. Après avoir travaillé pour la RTBF, il a rejoint RTL en 1992 où il a été en charge de la revue de la presse, de différentes chroniques avant de prendre en charge Bel RTL soir mais aussi de réveiller les auditeurs tout en animant différentes émissions culturelles telles que Livres et Vous ou La Plume et la Souris.

Mais c’est avec Controverse, émission dominicale de débats politiques qu’il a produit et animé durant 20 ans, qu’il s’est fait connaître du grand public. De 1992 à 2012, soit quelque 800 émissions, il y a reçu le gratin de la politique belge mais aussi traité des grands sujets de société et autres grands dossiers qui ont secoué le pays. On pense à la catastrophe de Ghislenghien, aux affaires Dutroux et Lhermitte pour ne citer qu’elles.

Albert et Paola

S’il a arrêté Controverse en 2012, il a conservé son autre rendez-vous dominical sur RTL : L’Invité. Là aussi, il affiche 835 émissions au compteur. Pourtant, le concept ne devait au départ durer qu’une saison, a-t-il rappelé au moment de présenter sa dernière ce week-end. Il y a reçu des invités exceptionnels, comme l’ex-président français François Hollande pour la 800e, sœur Emmanuelle. “Michel Sardou, c’était inattendu. Je l’ai interrogé comme un politique et il était ravi.” Ou encore Michel Daerden, “un invité sans filtre mais avec parfois un peu de langue de bois”, et Daniel Ducarme.

Sans oublier Albert et Paola qui en 2014 lui ont accordé, dans un autre contexte, un entretien exclusif qui était aussi une première pour un ex-souverain en Belgique.

Ce dimanche, pour la dernière de L’Invité, il a encore rassemblé 276 000 téléspectateurs, soit 36,6 % de part de marché. Remarquable pour une émission à la longévité exceptionnelle et un dimanche estival.

Concernant sa longue carrière chez RTL, il ne nourrit aucun regret. Il dit avoir eu son pain blanc. Il y a cependant un échec qu’il n’a toujours pas digéré, celui de ne pas avoir pu faire l’interview de Saddam Hussein. Les tractations ont duré un an mais les Américains ont fini par mettre leur veto…

Le théâtre et les livres

Avant d’entamer sa carrière médiatique, Pascal Vrebos a été un auteur. Une casquette qu’il continue de porter fièrement aujourd’hui. À la question de savoir ce qu’il allait faire de son temps une fois L’Invité terminé, il répondait : écrire des pièces de théâtre. Il en a déjà plus de 40 à son actif, dont certaines ont et traduites dans plusieurs langues et jouées dans différents pays. Jusqu’au États-Unis ! Il a écrit la première à 17 ans et n’entend pas renoncer à cette activité avant son dernier souffle.

Honoré par plusieurs prix, il revendique surtout sa carrière d’enseignant. Que ce soit à la Haute école Fransisco Ferrer, au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l’ULB où l’ex-présentateur de RTL officie toujours. Il lancera d’ailleurs un certificat international interuniversitaire sur l’éducation aux médias et à la citoyenneté numérique. “J’ai toujours été prof à temps plein. La télé et la radio, c’était ma société et j’ai toujours voulu garder ma liberté.” D’où des contrats renouvelés chaque année avec RTL pour une durée d’un an et ce depuis 1992 !

Il a aussi signé un grand nombre d’ouvrages, dont Une folle semaine avec Henry Miller en 1983, résultat des quelques jours qu’il a passé avec le grand auteur américain chez lui, aux États-Unis. Là aussi, il ne compte pas reposer la plume, lui qui aime écrire dans son refuge en Grèce où il passe ses vacances.

Tout récemment, on lui doit aussi Suspicions, une série Netflix sur les dessous de l’affaire Westphael dont il est le créateur et le co-scénariste avec Georges Huercano. Et il travaille sur un thriller policier, toujours avec Georges Huercano. Ce sera pour 2025.

LN24 compte sur l’arrivée de Pascal Vrebos au sein de son équipe pour franchir une étape supplémentaire dans son développement et accentuer la tendance qui s’est installée depuis bientôt un an. En dix mois, la chaîne a doublé ses audiences et décuplé celles en numérique. Plus que jamais LN24 se veut la petite chaîne qui monte.