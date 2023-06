Patrick Sabatier : “J’ai décliné la proposition d’Europe 1 pour la saison prochaine”

Alors qu’à vos débuts, on vous a dit : “avec cette voix-là, vous ne ferez jamais carrière…”

(sourire) C’est pour cela que j’ai fait ma dernière saison à Europe 1 car cela s’est passé chez eux. Quand je suis arrivé, j’étais tout jeunot, et on m’a en effet dit cela… J’étais détruit. Quelqu’un m’avait brisé mes rêves… J’étais dans la rue, j’étais mal après ça, moi qui voulais faire ça toute ma vie… Alors, heureusement, cette sombre personne de la régie s’est trompée. Comme quoi, il faut toujours avancer et croire en soi ! Et puis, être bienveillant. Premièrement, parce qu’on n’est jamais sûr d’avoir raison. Et deuxièmement, surtout, ça sert à rien de vexer, choquer et humilier. Si on peut servir en étant un peu plus généreux, c’est mieux !”

La télévision est donc définitivement derrière pour vous, vous préférez continuer à faire de la radio aujourd’hui après vos 18 ans sur RTL, 4 ans sur Radio France et sur RMC et les deux dernières années sur Europe 1) ?

”Non, vous savez, moi, je vis dans le présent. Là, par exemple, Europe 1 voulait que je sois beaucoup plus présent l’année prochaine à l’antenne… mais j’ai décliné la proposition. Premièrement, vu le succès de mon premier livre (La Lettre, NdlR.), les éditions du Rocher m’ont demandé de faire une suite que j’ai acceptée. Et comme je suis un écrivain amateur, il me faut du temps. J’ai donc préféré m’y consacrer, car cela va me prendre tout l’automne. Et puis j’avais promis à ma famille de faire un voyage avec mes enfants et petits enfants en hiver. Cette année, je ne ferai donc ni radio ni télévision. Au printemps prochain, par contre, j’envisagerais peut-être de refaire de la radio pour la saison. On verra. Depuis 1976, je vis saison par saison (sourire)”

La télé n’est plus un objectif ou c’est parce qu’elle n’est plus comme avant ?

”Non, ce n’est pas un but. Sauf si j’ai une bonne idée ou une proposition d’une émission qui peut me convenir et amener un succès populaire. Je ne tire un trait sur rien. Certains sont très définitifs dans leur vie, moi pas. La seule chose que j’ai décidé d’arrêter définitivement, c’est de fumer. Et c’était il y a très longtemps. Il faut se laisser la possibilité de. Pourquoi s’interdire les choses ? Je ne suis pas comme un chanteur qui fait ses adieux, je peux très bien me remettre un jour à chanter. Dans la télé d’aujourd’hui, il a de quoi satisfaire. Il y a moins de divertissements en prime, mais c’est comme la mode, ce sont des cycles. Ce qui a changé, c’est la consommation. Il y a des téléspectateurs fidèles et tous les autres qui regardent sur les tablettes etc. Mais la télé n’est pas morte !”

Jouons au jeu de la vérité : comment voyez-vous votre fin de carrière alors ?

”Le mot fin n’est pas encore inscrit dans mon vocabulaire, je ne vis pas comme ça (sourire). Quand je prends la décision de ne plus faire de radio la saison prochaine, je ne suis pas frustré car j’en ai beaucoup fait. Le jeu de la vérité, c’est une nature, chez moi. J’aurais pu faire cette émission en tant qu’invité. Quand il y a une question à laquelle vous ne savez ou ne pouvez pas répondre, vous dites simplement : “ben non, là, je ne réponds pas. La vérité n’est pas de tout dire mais bien d’exprimer sincèrement ce que l’on ressent.”

”J’ai une déformation personnelle, nous confesse Patrick Sabatier quand on lui demande de nous évoquer les pires moments de sa carrière (comme avec Nagui par exemple). Quand quelque chose ne va pas bien pour moi, je fais tout pour l’oublier. Je me dis que cela ne sert à rien de ressasser les choses. Il suffit de vivre au jour le jour car pour moi, il faut à la fois assumer ses échecs mais aussi aller de l’avant. Je fais partie de ces gens qui n’ont pas droit à la rancune. Quand on fait un métier public et que l’on est exposé devant des millions de personnes, vous avez forcément des gens qui vous adorent et d’autres qui vous aime moins. Si tu n’aimes pas te faire arrêter dans la rue pour un selfie, ne fais pas ce métier.”

Et l’animateur vedette des années 80 en France de conclure sur les coups bas du milieu de la télé. “Dans tous les métiers -politiques, industriels, grands médecins, etc.- c’est comme ça. Pas que chez les célébrités. Mais je serais bien incapable de faire un livre des mauvais moments ou de règlements de compte… car ça passe. C’est peut-être ce qui m’a permis de me préserver aussi… Quand je sens que je ne plais pas à quelqu’un ou inversement, je ne l’affronte pas. Je change de trottoir. Je ne perds pas de temps car il nous est tous compté. D’autant plus que dans des situations de vengeance, revanche ou règlement de compte, il n’y a pas de gagnant.”