Jean-Luc Reichmann s’explique sur son différend avec Paul El Kharrat, l’ancien maître de midi : “On s’est vu, j’ai répondu à ses questions”

Mais, depuis quelque temps, la relation qui liait les deux hommes n’est plus ce qu’elle était. L’ancien candidat en avait touché un mot à Télé Star en octobre dernier mais il était resté assez flou dans son explication : “Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d’un an qu’on ne s’adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n’ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés, avec cet homme”, déclarait-il.

Paul El Kharrat, jeune autiste, est un champion de l'émission "Les 12 coups de midi" sur TF1. Il a publié un livre sur son parcours : "Ma 153e victoire".

Quelques mois plus tard, dans les colonnes de Télé Loisirs, Paul El Kharrat expliquait que le froid qui s’était installé entre lui et l’animateur était dû au peu de nouvelles que ce dernier lui avait donné, qu’ils s’étaient depuis réconciliés et qu’il allait participer, comme d’autres anciens maîtres de midi, au fameux Combat des maîtres dont la finale aura lieu le 8 juillet prochain en prime sur TF1 : “On s’est parlé autour d’un café il y a quelques mois et on a pu apaiser les tensions qu’il y avait. La hache de guerre est enterrée et nous repartons d’un bon pied. Mon cerveau oublie rarement les choses, mais j’ai fait en sorte d’oublier les querelles passées”, a-t-il expliqué. “C’est lui qui est revenu vers moi. Il m’a bien expliqué qu’il avait été longuement absent et qu’il ne m’avait pas envoyé les messages au bon moment à cause de soucis personnels. Il traversait le décès de sa maman… Il a exprimé ses excuses de ne pas être revenu vers moi plus tôt. J’ai compris ses difficultés, j’ai donc laissé entendre qu’il était possible que je participe au jeu, et cela a pu se faire dès cette année.”

Présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo, Jean-Luc Reichmann s’est à son tour exprimé sur leur mystérieuse brouille. “Personnellement je n’ai jamais eu aucun problème avec Paul de quelconque ordre que ce soit, confie le visage emblématique de TF1. C’est vrai que Paul se posait des questions l’année dernière. Malheureusement, j’ai eu un événement tragique dans ma vie. J’ai perdu ma maman et donc je n’ai pas pu lui répondre tout de suite. Je n’étais pas dans une bonne condition psychologique pour lui répondre, émotionnellement parlant. Paul est cash et a besoin de réponse très rapidement. On s’est vu, on a parlé tranquillement. J’ai répondu à ses questions. Mais pour moi, je n’ai aucun souci, jamais. Il n’y a pas eu de réconciliation parce qu’il n’y a pas eu de problème.”