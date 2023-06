Indétrônable, BJ Scott sera une nouvelle fois de l’aventure. Elle est présente depuis le début de l’émission et n’a manqué qu’une saison, la huitième.

Autre rescapé de la saison 10 : Christophe Willem. Il rempile pour une seconde édition. Par contre, Typh Barrow dit au revoir au télécrochet après trois saisons. Idem pour Black M qui ne sera resté qu’une seule édition dans les fauteuils rouges.

Hatik

Pour les remplacer, la RTBF a dégainé deux nouveaux noms : Hatik et Mentissa. Le premier, rappeur français, s’est fait connaître avec son projet Chaise pliante et sa dizaine de singles sortis entre 2018 et 2020. Une affaire certifiée disque de platine. Puis, il s’est fait remarquer à la télévision avec son rôle dans la série Validé signée Franck Gastambide.

Avec quatre mixtape, deux EP et deux albums au compteur, on ne peut pas dire qu’Hatik soit un vieux briscard de la musique et qu’il ait une expérience qui rivalise avec celle de ses prédécesseurs. On pense à Lio, Quentin Mosimann, Marc Pinilla, Natasha St-Pier, Chimène Badi, Bigflo&Oli, Matthew Irons de Puggy ou encore Vitaa et Slimane. Le choix interpelle même s’il est vrai que du côté belge, on se montre plus audacieux qu’en France quant au choix des coachs. Typh Barrow, par exemple, n’avait que deux EP et un album lorsqu’elle a participé à la première saison en 2019. Mais elle avait déjà bien roulé sa bosse sur scène. Et Joshua, lors de la saison 1, n’était pas beaucoup plus capé qu’Hatik.

Mentissa

S’agissant de Mentissa, l’étonnement est encore plus grand. À 24 ans, la native de Denderleeuw ne s’est révélée qu’en 2021 lors de sa participation à la saison 10 de The Voice en France. Elle faisait partie de l’équipe de Vianney. Quant à son premier album, il est sorti il y a à peine six mois ! Et sa première tournée a débuté en février dernier…

Comprenons-nous, il ne s’agit pas de critiquer les talents de Mentissa ou d’Hatik. En revanche, pour le partage d’expérience et les conseils à donner aux talents qui rejoindront leurs équipes respectives, il faut l’avouer, le doute est permis. Quelle différence avec le parcours de BJ Scott, par exemple.

Bien sûr, la Belgique n’est pas la France avec son réservoir de vedettes. Et la RTBF ne peut probablement pas s’offrir des plateaux sur lesquels on retrouve associés Florent Pagny, Zazie, Jenifer, Mika, Pascal Obispo, Soprano, Julien Clerc ou Vianney. Mais de là à miser sur des rookies ou des débutants – à nouveau, sans que cela mette en cause leur talent ! -, c’est à tout le moins étrange. Voire peu crédible. L’avenir dira peut-être le contraire mais sur le papier, ce banc de coachs manque cruellement de crédit. Et aussi de paillettes…