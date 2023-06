Cette année, le jury sera composé de Beverly Jo Scott, Christophe Willem, Mentissa et Hatik.

Mentissa est connue pour avoir participé à The Voice sur TF1. Elle était dans l'équipe de Vianney et a ensuite été nommée au Victoires de la musique. Elle a sorti son premier album en 2022, La vingtaine, duquel sont sortis les tubes "Et bam" et "Mamma Mia".

Le rappeur Hatik est quant à lui plus connu, lui qui a sorti plusieurs tubes.