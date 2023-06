Charline Vanhoenacker et son équipe sur le changement de leur émission sur France Inter : "On ne connaît pas toujours la raison"

Une annonce que n’avait pas bien saisie la cheffe de la bande, Charline Vanhoenacker. “Je n’ai pas compris tout de suite”, explique-t-elle sur le plateau de Quotidien. Avant que sa voisine ne précise : “Elle est revenue avec un air vague. 'Je ne suis pas sûre, peut-être qu’on est plus là.'”

Mais alors pour quelle raison, l’émission de France Inter passe-t-elle en hebdomadaire alors que la quotidienne cartonne ? Selon les chroniqueurs, l’humour centré sur les politiques a peut-être été la raison de ce changement. “On n’a pas tellement compris la raison. On ne sait pas si c’est à cause de cela (l’humour politique), on ne peut que spéculer”, déclare Guillaume Meurice.

Y aurait-il eu des pressions politiques sur l’émission “C’est encore nous !” ? Charline Vanhoenacker répond. “Depuis 9 ans, on a toujours été protégé de cela. Il y a dû y avoir des tas de coups de fil mais on ne nous disait rien.”