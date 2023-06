”Fais pas ci, fais pas ça” bientôt de retour sur France 2

Le quotidien dévoile même le pitch : les familles Lepic et Bouley ont été sélectionnées pour participer à un voyage dans l’espace ! Pour remplir la mission, ils doivent donc s’entraîner. Voilà qui promet des situations plus extravagantes et ubuesques que jamais.

En revanche, aucune date de diffusion n’est avancée par Le Parisien. Normal, le tournage n’a pas encore commencé. Il ne faut donc pas s’attendre à voir débarquer toute la clique avant 2024.

Fais pas ci, fais pas ça a fait les beaux jours de France 2 de 2007 à 2017. Pendant dix ans, la série a rassemblé entre trois et cinq millions de téléspectateurs, en moyenne. Le “hors-série” diffusé en décembre 2020 a même fait mieux en flirtant avec les 5,5 millions.

Les Lepic et les Bouley se sont exportés jusqu'en Chine

Le succès des tribulations des familles Lepic et Bouley a largement dépassé les frontières de l’Hexagone malgré le caractère très français – parisien, même ! – des personnages campés par Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas, Bruno Salomone, Guillaume de Tonquédec et consorts. Fais pas ci, fais pas ça s’est exporté dans de nombreux pays européens et même en Chine. En Italie, une adaptation – Come Fai Sbagli – a été proposée sur la Rai1. Le réseau américain ABC avait également jeté son dévolu sur la série française pour proposer une adaptation mais le projet intitulé Don’t Do This, Don’t Do That n’a jamais vu le jour expliquait Le Figaro en 2012. CBS s’était aussi montré intéressé, sans que ça aboutisse également.