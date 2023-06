Nouvelle amende pour C8 à cause des émissions de Cyril Hanouna : “Baba” a coûté 4 millions d’euros à la chaîne en cinq mois

Ce jeudi 22 juin, l’Arcom (Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a infligé une nouvelle amende à la chaîne C8, rapporte Le Parisien. En cause ? De la “publicité clandestine” dans Touche pas à mon poste et dans "6 à 7", autre émission à laquelle participe Cyril Hanouna.