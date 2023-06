"J’ai vécu 7 ans de bonheur à 'Touche pas à mon poste'. Mais d’un commun accord, on s’est dit que ce serait pas mal de faire une pause", a expliqué l'ancien animateur de Secret Story. Il n'y a donc "ni malaise ni fâcherie" au coeur de sa décision de s'en aller. En réalité, Benjamin Castaldi veut se consacrer entièrement à une pièce de théâtre sur sa grand-mère Simone Signoret et son deuxième mari Yves Montand, sur laquelle il travaille depuis des années et qu'il lancera à la rentrée.

"Je me suis régalé aux côtés de Cyril Hanouna", a affirmé Benjamin Castaldi, qui souhaite aux nouveaux chroniqueurs annoncés dans l'émission d'avoir "vraiment beaucoup d'autodérision" et ne pas avoir trop d'ego. "Quand on fait cette émission, il y a des règles. Si on est en parfaite harmonie avec le conceptn on s’amuse comme un fou, comme je l’ai fait".

S'il n'a aucun projet en télévision à court et à long termes, il a également précisé avoir "toujours l’envie de revenir avec un jeu ou un divertissement".