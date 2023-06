Les Simpson avaient prédit le drame du Titan

En effet, lors du dixième épisode de la dix-septième saison de la série, Homer Simpson et son père Mason partent à la recherche d’un trésor dans l’épave du Piso Mojado, chacun aux commandes d’un mini sous-marin. Pendant la mission, Homer manque d’oxygène mais le père de Bart et Lisa est finalement sauvé. Trois jours plus tard, il se réveille à l’hôpital. Si l’issue pour Homer est plus positive que celles des passagers du Titan, les similitudes sont suffisantes pour les fans de Simpson pour crier une nouvelle fois au génie des créateurs de la série animée.

Car la comparaison ne s’arrête pas là. Mike Reiss, l’un des créateurs de la série animée, a lui-même été passager du mini sous-marin par le passé. “J’ai fait trois plongées différentes avec cette compagnie, une sur le Titanic et deux autres, et vous perdez presque toujours la communication, a-t-il déclaré à la BBC. Vous êtes complètement à la merci des conditions météorologiques. Je craignais que quelque chose de grave ne se produise. J’ai cru que j’allais mourir”.