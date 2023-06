Laurence Boccolini jette l'éponge: elle ne présentera plus cette célèbre émission sur France 2

Le jeu de chaises musicales se poursuit chez France Télévisions. Après Télématin et Affaire conclue, c’est au tour de Tout le monde veut prendre sa place de changer de main. C’était dans l’air depuis quelques semaines, cette fois-ci, c’est décidé : Laurence Boccolini arrête la présentation de l’émission. Elle a fait part de sa décision dans un entretien accordé à Puremédias. “Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats”, confie-t-elle. Elle annonce qu’il est temps pour elle de partir vers autre chose, toujours sur France Télévisions. Elle évoque de nouvelles créations, dans le but “d’apporter un peu de sourire et d’humour, car c’est tout ce qui compte.”