Magnum terrassé par la grève des scénaristes: la série s'arrête

Et il en va naturellement de même pour de nombreuses séries. Le spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, est d’ores et déjà renvoyé aux calendes grecques. Et de nombreuses sagas à succès, comme Family Guy, Cobra Kaï, Emily in Paris, Hacks, It Ends With Us, Good Fortune, Good Omen, Stranger Things, Yellowjackets ou Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir ne seront pas tournées dans les temps et débarqueront donc avec du retard sur les écrans.

Dans le cas de Magnum, les conséquences sont encore pires. Les producteurs devaient décider, avant le 30 juin, s’ils reconduisaient les contrats des acteurs pour une nouvelle saison. Mais sans aucune garantie concernant les possibilités de tourner dans les prochains mois, plutôt que d’engager des frais, ils ont choisi de jeter l’éponge. La deuxième partie de la cinquième saison sera donc la dernière. Les dix épisodes ayant déjà été mis en boîte, ils devraient être diffusés en milieu d’année prochaine. Voire plus tôt, si les besoins en fiction se faisaient ressentir.

C’est donc la fin de l’aventure à Hawaï pour Jay Hernarndez (Thomas Magnum) et Perdita Weeks (Juliet Higgins). Et il est malheureusement à craindre que d’autres séries ne subissent le même sort dans les prochaines semaines.