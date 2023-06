Bonne nouvelle pour les fans de “H” : Jamel Debbouze et Canal + préparent une nouvelle sitcom dans la veine de la série emblématique

La chaîne de télévision en a profité pour officiellement annoncer que Jamel Debbouze préparait une courte série dans la veine de H, son grand succès du début des années 2000.

Intitulée Terminal, cette nouvelle sitcom mettra en scène des humoristes, tous réunis dans un aéroport censé être Roissy – Charles de Gaulle. Jamel y incarnera un douanier.

L’acteur et humoriste français avait déjà évoqué qu’il penchait sur le projet en juillet dernier, sur Europe 1. “J’ai une très bonne nouvelle. Je vais réaliser une petite série, une sitcom, exactement comme pour H. Je suis très très fier et on espère toucher du doigt ce qu’on a pu faire avec H. Ça va se passer dans un aéroport, ça s’appelle Terminal. Ce sera filmé en public, avec la nouvelle génération de comiques que vous avez certainement vue sur la scène du Marrakech du rire, entre autres”.

Évidemment, on croise les doigts pour qu’il embarque avec lui Éric Judor et Ramzy Bedia, ses camarades emblématiques de la période H.