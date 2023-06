”Si tu viens dans mon équipe, tu auras un bonbon”: on a vu le premier Blind sucré de The Voice Kids Belgique 2

”On a réussi à ne traumatiser personne !”

Entre un niveau plus élevé encore que la première saison (on compte déjà beaucoup de buzz dans le premier Blind et des reprises allant d’Orelsan à Dalida en passant par Olivia Rodrigo, Vanessa Paradis ou Partenaire particulier), des larmes, du breakdance ou encore de la stratégie dans le choix de chansons de certains candidats, The Voice Kids Belgique fait vivre un véritable rêve de gosse aux enfants.

Chanter, monter sur scène, rencontrer leur idole et même… se faire séduire par des bonbons. La technique imparable -même si critiquable- utilisée par Alice on the roof. “Si tu viens dans mon équipe, tu auras un bonbon”, lance l’ex-candidate de The Voice Belgique 3 (2014) à un candidat, bonbonnière cachée sous le pupitre de son fauteuil rouge. “J’avoue qu’à partir de ce moment où j’ai vu qu’il y avait une cachette sous le siège, l’aventure a pris une autre tournure, confesse-t-elle, tout sourire. J’avais beaucoup d’appréhension à participer à cette émission, car je suis une angoissée de base. Et puis, la télé ça rajoute 5 kilos (sourire) !”

Mais tous sont unanimes, ils ont vécu “une véritable aventure humaine, aussi agréable que réjouissante.” Et le leader du groupe Puggy, Matthew Irons, d'ajouter sous forme de boutade : “On a réussi à ne traumatiser personne. Enfin je crois (sourire) ! Une ambiance bon enfant, autant du côté des coaches que des talents."

Bref, The Voice Kids s’annonce chou, mignon et touchant de naturel, même si le montage semble parfois un peu artificiel.

Luana Fontana, le nouveau visage de la stress room

Si parmi les co-coaches, on peut déjà vous révéler les noms (Black M a choisi Christophe Willem, Typh Barrow sera épaulée de BJ Scott, Alice on the roof par son amie Mentissa et Matthew Irons par Charlotte Foret, alias Charles), la nouveauté de cette année est l’arrivée de Luana Fontana pour prêter main-forte à Maureen Louys.

L’animatrice et journaliste des Niouzz remplace Prezy dans la stress room. “Je suis la grande sœur des talents dans une stress room que l’on va essayer de transformer en cool room", nous glisse celle qui sera en coulisses pour soutenir les jeunes talents avant de monter sur scène devant les fauteuils rouges retournés.

Au-delà de son rôle, la RTBF a prévu une nounou (à l’arrivée des candidats), une psychologue pendant et après le télécrochet, mais aussi toute une équipe d’encadrement avant et après leur sortie de scène. "The Voice Kids, c’est comme un village bienveillant et amusant pour tous”, dixit Matthew Irons, habitué de l’exercice. “Une vraie colonie de vacances !”, confirme Typh Barrow qui assure que les coaches étaient plus souvent “mal” de ne pas buzzer que les jeunes talents de ne pas avoir été buzzés.

Quant au gagnant, il ou elle repartira avec une bourse de 10 000 euros et un voyage familial au parc Efteling.