Tout savoir sur le retour de la Star Academy 2

Faites le calcul, la nouvelle promo passera donc les fêtes de fin d’année dans le château de Dammarie-les-Lys, comme celle qui a sacré Jenifer en 2001.

Ce n’est pas la seule annonce faite par la première chaîne française au sujet de l’émission. Dans la foulée, celle-ci a également dévoilé le nom du directeur de cette nouvelle saison. Les rumeurs annonçaient Lara Fabian… Raté. C’est Michael Goldman, fils de l’illustre Jean-Jacques du même nom, qui rempile dans ses fonctions pour une seconde saison de la nouvelle formule. “Fort de son expérience, il accompagnera, aidera et conseillera les académiciens dans leur future carrière”, souligne TF1.

Tout cela confirme les informations publiées en mars dernier par Le Parisien. Le quotidien français annonçait également un rendez-vous moins ramassé dans le temps. En raison de la Coupe du monde de football, TF1 avait dû limiter l’expérience à 6 semaines. Il devrait y en avoir 12 pour cette nouvelle édition.

Autre précision apportée par Le Parisien : le rôle de Michael Goldman est appelé à évoluer. Dans quel sens ? TF1 n’en dit mot.

Cofondateur de MyMajorCompagny, producteur et découvreur de talents, le directeur sera-t-il entouré du même corps professoral que lors de la saison précédente ? La chaîne ne livre pas plus d’indice. Il se dit cependant que Yanis Marshall et Adeline Toniutti devraient à nouveau être de la partie pour ce qui concerne la danse et le chant. C’est ce qu’écrivait Le Parisien en mars dernier. En revanche, rien n’est moins sûr pour Laure Balon (expression scénique) et le Belge Pierre De Brauer (professeur de théâtre). Tous les deux sont annoncés sur le départ.

Par contre, l’indéracinable Nikos Aliagas sera bien aux commandes de l’émission pour la présentation, toujours flanqué de Karima Charni. Quant au casting de cette nouvelle promotion, c’est le grand mystère. Il est toujours en cours. Les élèves, au nombre de 13 lors de la précédente saison, seront manifestement plus nombreux cette fois-ci. A priori entre 15 et 20 selon certaines sources. C’est ce que laisse supposer la durée plus longue du télécrochet, mais aussi le plateau des primes qui doit être agrandi. Il sera deux fois plus grand !

Il était difficile d’imaginer TF1 ne pas relancer une nouvelle saison de la Star Academy après le succès rencontré par la résurrection du programme l’an dernier, 14 années après son arrêt. Lors du casting, pas moins de 25 000 personnes avaient déposé un dossier de candidatures. Seuls 13 avaient été sélectionnés.

Les audiences aussi ont été au rendez-vous. La finale a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs. Une performance alors qu’elle était diffusée à 22 heures en raison de Mondial au Qatar. En moyenne, ils étaient 4,2 millions devant leur petit écran pour suivre les primes, tandis que la quotidienne faisait le plein comme jamais, avec 1,9 million de fans en moyenne.