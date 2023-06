Pour sa dernière en matinale du service public, Julia Vignali s’est confiée à l’antenne. “Je suis ravie de vous réveiller parce que c’est la dernière fois que je vous réveille. Et oui, donc c’est une petite émotion… Oh j’ai envie de pleurer ! On se reverra.”

D’ailleurs, Julia Vignali a pu profiter d’une dernière chronique de notre compatriote Alex Vizorek, qui lui a rendu un hommage à sa manière. “Vous allez surtout manquer à mon père qui ne me regardait que pour vous voir.”