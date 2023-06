Régulièrement, la série télévisée “Joséphine, ange gardien” – dans laquelle le rôle de Joséphine est interprété par Mimie Mathy – accueille des invités prestigieux. Et on aime imaginer un épisode où Brad Pitt fait une apparition aux côtés de Joséphine. Et on ne fabule pas complètement.

L’acteur américain a déclaré durant le dernier Festival de Cannes qu’il connaissait la série française où un ange gardien vient en aide aux personnes qui rencontrent des problèmes. Une déclaration que nos confrères de Télé-Loisirs ont évidemment relayée à la principale intéressée, Mimi. “Oh punaise ! Brad Pitt regarderait Joséphine Ange Gardien ? En même temps, comme il y a sans arrêt des rediffusions, j’imagine qu’il est tombé sur l’une d’elles dans son domaine de Miraval ! Si c’est vrai, j’adore l’idée”, s’est-elle réjouie.

Bientôt ensemble sur le plateau de tournage ? “S’il veut m’appeler, il n’y a aucun problème. Brad Pitt en guest ? Je vais en parler à TF1, mais peut-être que ça peut les séduire…”.