”Ninja Warrior” en mode légendes

On ne jette pas une recette qui marche. Malgré le “fiasco” de l’édition anniversaire de Koh-Lanta en 2021 à cause des affaires de triche, le jeu d’aventures de TF1 a toujours su tirer profit de ses légendes pour pousser les curseurs plus loin et créer des castings réunissant la crème de la crème des participants. Il en va de même pour Ninja Warrior qui fait son retour le vendredi 7 juillet, toujours sur la première chaîne française.