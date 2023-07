Benjamin Castaldi donne les vraies raisons de son départ de TPMP : “Je ne peux pas me réduire aux vannes sur mon endettement, mes ex-femmes”

Dans une interview à Buzz TV, Benjamin Castaldi a fourni un peu plus de détails sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Touche pas à mon poste (TPMP). “L’année que j’ai faite, honnêtement, en tant que chroniqueur, était pour moi compliquée. J’ai de plus en plus de mal à m’exprimer sur les sujets d’actu et de société car ce n’est pas moi, ce n’est pas mon truc. Je ne peux pas me réduire aux vannes sur mon endettement, mes ex-femmes, etc. On tourne un peu en rond.”