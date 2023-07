"Les Bronzés", "Le père Noël est une ordure" : Il était une fois le Splendid

Vous pensez tout savoir sur Le Splendid ? Vous allez tomber de haut en regardant le numéro d’Un Jour, un destin proposé le vendredi 7 juillet sur France 3. Car on ne vous a jamais tout raconté sur cette bande de potes pas tout à fait comme les autres. Il y a bien sûr leur camaraderie qui a beaucoup compté dans leur succès. On est loin des stéréotypes du showbiz où le chacun pour soi est généralement la règle. Certains d’entre eux se sont rencontrés au lycée, d’autres sont venus d’ajouter. Le secret de leur entente : l’absence d’un chef, de quelqu’un qui tire à lui la couverture.

Mais cela va bien plus loin. Les protégés de Coluche n’ont pas seulement offert des personnages et des répliques inoubliables, ils ont littéralement bouleversé les codes de l’humour. Il n’est pas usurpé de parler de révolution dans ce domaine. Comment ? C’est ce qu’Un Jour, un destin s’attache à expliquer au travers d’entretien avec les principaux intéressés mais aussi des interviews de ceux qui se profilent comme les héritiers de ce rire particulier. Sans oublier les images d’archives dont certaines inédites qui viennent appuyer le propos de manière judicieuse. Quel délice de revoir certaines séquences et surtout des extraits des captations faites sur la scène du Splendid Saint-Martin, le café-théâtre où la bande a déménagé en 1981, dans le Faubourg Saint-Martin.

"Quand te reverrais-je, pays merveilleux"... La séquence extraite des "Bronzés font du ski" est cultissime, tout autant que l'air chanté par Jean-Claude Dusse alias Michel Blanc. ©ÉdA Hermann

Qu’on se le dise, la troupe du Splendid a peut-être fait dans l’humour populaire, elle n’en a pas moins eu un impact culturel notable. Le tout ponctué par un succès phénoménal qui perdure toujours.

Laurent Delahousse livre un épisode inédit succulent d’Un Jour, un destin, à voir et même à revoir tant il fourmille de détails quant aux sources qui ont inspiré les personnages caricaturaux mais diablement attachants créés par la bande. Il nous emmène dans les coulisses de la fabrique du rire qui a bouleversé l’humour dans les années 70 et 80. Tout cela est évidemment assaisonné (copieusement !) d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. On passe un aussi bon moment devant ce documentaire que devant un des films ou une des pièces du Splendid, ce qui n’est pas un mince exploit.