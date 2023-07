”J’espère que ce siège me portera bonheur !”: Slimane s’installe sur le fauteuil rouge de Florent Pagny pour son arrivée dans “The Voice Kids”

Cette saison, une soixantaine d’enfants de 6 à 15 ans se présenteront sur la scène emblématique de The Voice Kids avec un seul objectif : s’amuser. “Les enfants ne réfléchissent pas à une carrière. Ils ne sont pas dans une notion de star-system mais dans celle d’amusement en tout premier. Ils regardent The Voice depuis qu’ils sont nés donc monter sur cette scène, c’est un rêve qui se réalise pour eux. C’est une parenthèse enchantée dans une année scolaire et ils la vivent à 200 %”, explique Pascal Guix, Directeur adjoint aux Programmes en charge des divertissements de ITV Studios, qui souligne la grande diversité de l’émission. “Les coachs se sont faits bousculer plein de fois par du lyric, du rock ou encore du rap. On est passé du Maroc à l’Ukraine.”

Comme dans la version adulte, le super block fait son arrivée dans l’émission et permettra aux coachs d’attirer les talents dans leur équipe. Et parmi les artistes qui auront l’occasion de tester ce nouveau joujou depuis leur fauteuil, on retrouve Patrick Fiori, figure emblématique du télécrochet avec huit saisons au compteur et quatre victoires, Kendji Girac, présent depuis la saison 7, mais également deux nouvelles têtes, à savoir Slimane et Nolwenn Leroy.

Coach mystère de la onzième saison de The Voice, la plus belle voix, l’ancienne gagnante de la Star Academy explique avoir attendu longtemps avant d’accepter un rôle de coach, bien qu’elle soit une fan assidue du télécrochet. “C’est le moment où les vocations naissent et c’est en ça qu’on a une vraie responsabilité. […] L’impact peut être énorme. Pendant longtemps, je ne me sentais pas prête pour cette responsabilité parce que ce n’est pas rien, parce que j’avais vécu ça plus jeune et parce que j’avais besoin de m’éloigner pour mieux revenir”, déclare la Bretonne. “Mais lorsque je me lance dans une aventure, j’y mets tout mon coeur. Le rôle de coach mystère m’a donné confiance. C’est un honneur pour moi de faire partie de cette famille aujourd’hui. Je suis très fière d’être là.”

De son côté, Slimane, ancien gagnant de The Voice, la plus belle voix, avait déjà eu l’occasion de goûter au plaisir du buzzer dans les saisons 6 et 7 de The Voice Belgique et dans The Voice Kids Belgique. “Cette expérience a été exceptionnelle mais j’avais besoin de rentrer à la maison et de vivre ça avec les équipes qui m’ont vu naître aussi”, explique l’interprète de La Recette. “Je sais à quel point cette émission change les vies parce qu’elle a changé la mienne.”

Le chanteur poursuit en ajoutant qu’il est passé “d’enfant à petit papa de “.“Si on donne la main à un enfant, on peut changer sa vie. Et si ce n’est pas pour la musique, c’est pour autre chose. On va lui donner la chance de croire en lui.”

Pour son entrée dans le télécrochet, Slimane s’installe sur le fauteuil rouge de son mentor, Florent Pagny. Un clin d’œil à celui qui a misé sur lui lors de la saison 5 de The Voice, la plus belle voix et qui a récemment fait son grand retour sur scène après s’être arrêté pour soigner son cancer des poumons. “C’est en grosse partie grâce à lui que je suis là aujourd’hui et que The Voice fait partie de ma vie. C’est un être humain qui m’a appris de très belles valeurs pour être un artiste dans ce métier. Il m’a appris qu’on pouvait avoir 20 ans de carrière et dire bonjour et au revoir, que quand quelque chose ne nous plaisait pas, il fallait le dire, et quand quelque chose nous plaisait, il fallait le dire aussi”, explique le nouveau coach. “Je n’ai pas eu besoin de l’appeler pour lui en parler mais quand j’ai su que j’avais son siège, je lui ai écrit que j’espérais que ce dernier me porte bonheur !”

Lors des Battles, deuxième épreuve de The Voice Kids, les coachs seront rejoints par des co-coachs. Claudio Capéo et Vitaa viendront prêter main-forte à Slimane, Ycare et Christophe Willem à Patrick Fiori, Bilal Hassani et Joyce Jonathan à Nolwenn Leroy et enfin, Wejdene et Soolking à Kendji Girac.