Voici le nouveau visage à la présentation de la Coupe du monde féminine de football sur la RTBF

Et pour ne rien rater de l’événement qui fait la part belle au sport féminin, les téléspectateurs pourront revivre les moments forts de la compétition dans Le Récap', magazine quotidien animé par Anne-Sophie Depauw, nouveau visage de la Coupe du monde féminine de football sur la RTBF. Ancienne présentatrice du JT de LN24 et jeune maman, la journaliste de 30 ans est passionnée de sport depuis toujours. Diplômée en journalisme de l’ULB, elle a débuté sa carrière à la RTBF avec les Jeux Olympiques de Rio en 2016, a travaillé pour l’info et le sport à La Dernière Heure/Les Sports mais a également suivi la Ligue des Champions pour Proximus.

”Pour elle, le sport est un véritable catalyseur d’émotions et elle souhaite accompagner le développement des compétitions féminines de sport”, indique la RTBF.