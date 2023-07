”Je vais me calmer…” : Slimane fond en larmes dans “The Voice Kids”

Ancien coach de The Voice Belgique et The Voice Kids Belgique, Slimane est, depuis ce mardi soir sur TF1, installé sur le fauteuil rouge de la version française du télécrochet réservé aux talents de 6 à 15 ans. Cette neuvième saison a d’ailleurs démarré fort pour le chanteur qui n’a pas réussi à retenir ses larmes suite à la prestation de Durel, un talent de 12 ans venu interpréter le titre Stand Up de Cynthia Erivo. “Franchement, c’est incroyable. Tu es bouleversant”, déclare Slimane qui, comme les trois autres coachs, s’est retourné au son de la voix exceptionnelle de Durel. “Il y a des gens qui viennent avec tout ce qu’ils sont et qui n’ont besoin de rien. Toi, tu n’as besoin de rien, tu as juste besoin d’être toi et moi, ça me bouleverse. On sent que tu sais pourquoi tu chantes. On sent que tu sais pour qui tu chantes.”