”J’en suis fier autant qu’il me fait peur”: Panayotis Pascot fait son coming out

”Il y a 4 ans, je commençais à écrire sur des thèmes qui me sont chers. Et au fil des insomnies, ces lignes se sont transformées en un livre. Il est dans la continuité du spectacle, mais aborde des sujets plus intimes. J’en suis fier autant qu’il me fait peur. Et dans deux mois, il ne sera plus à moi…”, a-t-il annoncé dans une story Instagram ce mardi.

Dans la continuité de son spectacle, Panayotis Pascot aborde, dans ce récit intime et autobiographique, la relation avec son père, la dépression, le passage à l’âge adulte et son homosexualité. Il évoque notamment le déni qui l’a poussé à longtemps fréquenter des femmes. C’est ce que promet également la quatrième de couverture de l’ouvrage, déjà disponible en précommande sur plusieurs sites.