C’est via son magazine “S par Sophie Davant” que l’ancienne figure d'” Affaire conclue” raconte son départ de France 2. L’animatrice a fait face à un dilemme difficile à trancher. Elle explique le déroulé des événements. “Moi qui imaginais volontiers mon avenir plutôt à la radio, j’étais aux anges ! Seul petit bémol et ce n’est pas un détail, les deux heures en question correspondent pile aux heures de diffusion d’Affaire conclue.”

Devant ce choix cornélien, l’animatrice a fait son choix après plusieurs nuits blanches. “Le cœur serré, j’ai dû choisir, et vous le savez bien : choisir, c’est renoncer !”, explique-t-elle dans son magazine avant d’évoquer les raisons de son choix. “Difficile de tout faire entrer sans augmenter les jours de tournages et engendrer des coûts de productions supplémentaires, alors que la période impose des économies… La direction de France Télévisions a tranché : impossible d’être à la télé et à la radio à la même heure !”