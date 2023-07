”Je n’ai aucune lassitude” : Jean-Luc Reichmann a signé pour une saison supplémentaire sur TF1

Pour donner le ton de la soirée, Jean-Luc Reichmann ouvrira le bal en s’improvisant danseur de Danse avec les stars. Mais de façon exceptionnelle, précise-t-il toutefois puisqu’il est catégorique : il ne participera “jamais” à l’émission de danse présentée par Camille Combal sur la même chaîne.

Présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo, l’animateur des Douze coups de midi a répondu à nos questions concernant le jeu phare de TF1 mais également son avenir sur le petit écran.

Cette semaine anniversaire a été l’occasion pour vous de renouer les liens avec Paul El Kharrat, quatrième plus grand maître de midi avec qui vous étiez visiblement en froid ces derniers mois. Que s’est-il réellement passé entre vous ?

”Personnellement, je n’ai jamais eu aucun problème avec Paul de quelconque ordre que ce soit, confie l’animateur. C’est vrai que Paul se posait des questions l’année dernière. Malheureusement, j’ai eu un événement tragique dans ma vie. J’ai perdu ma maman. Je n’ai donc pas pu lui répondre tout de suite. Je n’étais pas dans une bonne condition psychologique pour lui répondre, émotionnellement parlant. Paul est cash et a besoin de réponses très rapidement. On s’est vu, on a parlé tranquillement. J’ai répondu à ses questions. Mais, pour moi, il n’y a pas eu de réconciliation parce qu’il n’y a pas eu de problème.”

Douze ans pour les Douze coups de midi, c’est énorme. N’avez-vous pas l’impression d’avoir fait le tour de cette émission ?

”Je n’ai aucune lassitude. Je suis heureux comme ça. Quand je vois la part de marché réalisée tous les jours en Belgique, je me dis que les gens sont heureux de me retrouver à ce rendez-vous de midi. Et, quand je les vois arriver sur le plateau, je me dis qu’ils sont contents parce que j’y suis encore présent. Le midi, avec la Belgique, c’est la sincérité qui l’emporte. Les Belges sont d’une sincérité et d’une originalité profonde. Je pense qu’on a un ADN commun. Ils sont un peu décalés et frappés comme moi. C’est ça que j’aime dans la Belgique. Je ne vais donc pas leur lâcher la main tout de suite.”

Cela signifie que vous serez de retour à la rentrée sur TF1 ?

”Bien sûr. J’ai encore une année de contrat avec TF1. Je serai encore là sur les douze mois qui viennent. On verra ce que ça donne après.”

En parallèle, vous avez fêté les dix ans de Léo Matteï, série que vous avez créée avec votre femme Nathalie Lecoultre et avec Michel Alexandre. Auriez-vous imaginé un tel succès lors de son lancement ?

”On ne peut jamais se projeter quand on crée quelque chose. À l’époque, on m’avait dit qu’on ne pouvait pas créer de fiction française. Et voyez comment ça fonctionne… Le but, c’est que cette dernière fasse passer un message, celui de ne jamais lâcher les enfants. Il ne faut jamais oublier que les enfants ont toujours besoin de nous quoi qu’il arrive et même s’ils ne le disent pas. Et nous, on a besoin d’eux aussi.”

Est-ce le fait de devenir papa qui vous a donné envie de créer cette série ?

”Tout à fait. Étant gamin, j’ai subi des dépressions parce qu’avec ma tache sur le nez, j’étais différent. À l’adolescence, vous imaginez bien ce que j’ai pu vivre avec les filles. Elles me disaient : ‘Tu comprends bien qu’on ne peut pas sortir ensemble avec ta tache sur le nez. Ce n’est pas possible.’ Je l’ai pris de plein fouet cette différence. Je me suis dit que cette injustice je ne la voulais pas pour mes enfants. Je voulais donc créer une série qui puisse à la fois être utile aux parents et aux enfants.”

Stomy Bugsy et Lola Dubini ont rejoint le casting lors de la saison 9. Choisissez-vous vous-même des acteurs qui intègrent Léo Matteï ?

”Je propose souvent des personnes qui ont des fêlures liées à l’enfance mais on est plusieurs à décider. Ce qui m’intéresse, c’est de surprendre. En fait, c’est comme dans un couple, si on ne surprend pas, c’est mort.”