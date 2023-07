“L’art d’aimer” sur LN24 : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie affective et sexuelle des Belges sans avoir osé le demander

Ce premier numéro sera consacré à l’amour à la plage, comprenez pendant les vacances. Désir et plaisir sont-ils vécus différemment en cette période ? “Les gens ont beaucoup d’attente. C’est là qu’ils retrouvent leur famille d’origine. Ils prévoient des vacances qui coûtent cher. Cela induit de la pression, celle de retrouver un couple qui fonctionne bien”, explique Valérie L’Heureux, la sexologue présente chaque semaine dans l’émission. “Pour les gens qui sont en couple, ça peut rallumer la flamme. Pour les célibataires, c’est l’occasion de trouver l’amour”, ajoute Céline Aron, ex-mannequin et agent d’artistes qui officie en tant que chroniqueuse. Mais pas que !

Elle va aussi aller à la rencontre des Belges avec ses micros-trottoirs. “Je vais leur poser des questions sur les thématiques abordées dans l’émission. Tout le monde m’a parlé ouvertement et sans tabou.” Le Belge serait-il plus désinhibé qu’on ne le pense ? “Personne n’a refusé de parler. Et s’ils étaient un peu réticents au début, le fait de leur raconter mon expérience a fait sauter les barrières. S’il s’agissait d’évoquer les applications de rencontre, leur raconter mes mésaventures sur Tinder leur a montré qu’on est tous logés à la même enseigne. Un couple marié depuis 40 ans m’a parlé de sa sexualité, par exemple.”

L’art d’aimer ne traitera pas que des sujets réservés aux 18 ans et plus. “On va évoquer comment les parents doivent gérer leur adolescent en vacances. Doivent-ils laisser se faire les amourettes ? À quoi faut-il être attentif ? On va aussi jouer sur le côté nostalgique et mélancolique, quand la relation de vacances et géniale et le retour à Bruxelles est synonyme de contrecoup”, explique Jim Nejman. “On va aussi parler du porno, du soft porn mais aussi de ces séries sur les plateformes de streaming comme Sex Education. On va demander à Valérie L’Heureux comment préserver ses enfants et ses ados de ça”, ajoute Céline Aron.

Il sera même question du climat, figurez-vous. “Il y a cette idée que les jeunes font moins l’amour aujourd’hui qu’hier. Est-ce vrai ? Est-ce lié à l’éco-anxiété ou au fait qu’ils ne veulent pas avoir d’enfants ?”, explique l’équipe de l’émission avec sérieux. “Le climat et les applis de rencontre sont responsables du fait que les gens font beaucoup moins l’amour qu’avant. C’est un vrai fait.”

Il sera aussi question du smartphone car il n’est pas étranger aux modifications des comportements. “Aujourd’hui, tout le monde a un téléphone qui permet des relations virtuelles avec n’importe qui. C’est bien tout le problème. Le passage du virtuel au réel est devenu un vrai défi”, souligne la sexologue.

Que vient faire l’humoriste Richard Ruben dans ces débats, vous demandez-vous ? “Je me le demande aussi puisque je vois que mes camarades vivent très bien entre eux, dit-il en plaisantant. C’est passionnant de les écouter depuis que je les ai rencontrés. Ils ont une expertise. Moi, je peux blaguer sur tout mais je ne supporte pas la vulgarité. Mon rôle sera d’être le candide et de venir avec mes gros sabots poser des questions pour faire réagir. D’amener un peu de légèreté aussi. Je suis intéressé par le fait d’échanger et j’adore créer l’esprit de bande. Rien que ça, je trouve que c’est super.”

Richard Ruben a carte blanche.