Alex Vizorek à propos de son arrivée sur RTL: "Les 'Grosses Têtes'? Si Laurent Ruquier me propose de passer une tête, je le ferai avec plaisir"

Mais le Bruxellois ne se retrouve pas à la rue, radiophoniquement parlant. À la rentrée, ce sont les auditeurs de RTL France qui se régaleront de son humour et plus particulièrement ceux de RTL Soir, émission pilotée par Julien Sellier. “L’idée est que j’arrive autour de 18h30, avec un billet d’actualité comme je pouvais le faire précédemment, déclare Alex Vizorek dans une interview exclusive accordée au Parisien. Et ensuite je passerai une heure autour de la table. C’est un vrai défi pour moi. Il y a plein de choses que je vais découvrir en faisant… Et je me dis qu’il y a peut-être des choses à créer sur une chaîne où un auditeur sur deux ne sait pas encore très bien qui je suis, ou a une image erronée de moi.”

Un transfert vu comme un défi “motivant” pour le Belge qui passe de la première radio de France à la deuxième en termes d’auditeurs.

Se retrouvera-t-il donc autour de la table des Grosses Têtes ? “Si Laurent Ruquier (présentateur de l’émission, NdlR.) me propose de passer une tête, je le ferai avec plaisir. D’autant que j’ai beaucoup d’amis dans son équipe”, répond-il avant de préciser qu’il se concentre avant tout sur sa chronique dans RTL Soir.

Une belle ascension

La rentrée prochaine s’annonce donc riche en nouveaux challenges pour Alex Vizorek qui, outre en radio, grimpe les échelons du petit écran. Chroniqueur de Télématin, sur France 2, l’humoriste sera à la coprésentation d’En bande organisée aux côtés de Philippe Caverivière sur la même chaîne. Une nouvelle émission d’humour produite par Arthur et dont le pilote a été enregistré en juin dernier. “On avait envie de bosser ensemble avec Philippe, ainsi qu’avec Arthur à la production, explique-t-il au média français. On voulait une vraie émission d’humour, comme il n’y en a plus. Et on l’a fait en se disant que, si ça plaisait à la direction, cela pourrait arriver à l’antenne. Et finalement, il n’est pas impossible que ce soit le cas…”.