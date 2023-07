”The Voice Kids” : Une version “All Stars” en préparation ?

Mais la saison n’avait pas encore commencé que la production de The Voice Kids pensait déjà à la suite. C’est à demi-mot que Pascal Guix, producteur artistique du divertissement de TF1, a fait comprendre qu’une version “All Stars”, c’est-à-dire regroupant d’anciens candidats et/ou d’anciens coachs phares du télécrochet, pourrait voir le jour prochainement. “La règle, c’est qu’il n’y a pas de règle, a-t-il confié le sourire aux lèvres lors de la conférence de presse de The Voice Kids saison 9. Pourquoi pas… On ne s’interdit rien avec TF1. Je n’en dirai pas plus…”

La chaîne privée réserve-t-elle cette surprise aux téléspectateurs pour fêter le dixième anniversaire du programme l’année prochaine ? C’est en tout cas la décision qui avait été prise en 2021 pour célébrer les dix ans de The Voice, la plus belle voix. Cinq mois avant la dixième saison du télécrochet, TF1 avait lancé la version “All Stars” en compagnie de cinq coachs emblématiques du format The Voice, à savoir Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori. L’édition spéciale avait été remportée par Anne Sila, finaliste marquante de la quatrième saison du télécrochet remportée par Lilian Renaud.