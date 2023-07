Mercato télévisuel : Sophie Davant ne quitte pas France Télévisions, Laurent Ruquier réfléchit

Julie Vignali a été choisie pour lui succéder. Celle-ci quitte donc Télématin où l’ambiance n’était, semble-t-il, plus au beau fixe avec elle.

Lors de la conférence de presse de présentation de sa rentrée de septembre, ce mardi, France Télévisions a tenu à remercier Sophie Davant pour ses 35 années passées dans la maison. Tout ce temps durant, elle a été le visage de France Télévisions pour le public, a salué le directeur des antennes et des programmes. Et, surprise, Stéphane Sitbon-Gomez a annoncé que l’animatrice ne quittait pas pour autant le service public. Les dimanches après-midi, elle sera sur France 3 avec une émission intitulée Animaux et compagnie. On la retrouvera également en soirée sur France 2. Mais aussi dans… Affaire conclue. Il est acquis que l’ex-maîtresse des lieux pointera de temps à autre le bout du nez pour voir comment ça se passe sans elle.

Le cas de Laurent Ruquier a aussi été évoqué durant la présentation. Le concernant, tout est en suspens, notamment pour l’animation des Enfants de la télé. Des discussions sont en cours avec l’animateur qui, contrairement à ce qui a été annoncé ces derniers jours, n’a donc pas encore quitté le service public. France Télévisions lui laisse le temps de la réflexion pour dire s’il reste ou pas.

Parmi les autres annonces à retenir, on épingle l’arrivée d’un nouveau jeu de plateau animé par Cyril Féraud, The Floor, le retour de Frédéric Lopez en prime time sur France 3 avec Notre vraie nature et celui de Thalassa, toujours sur la même chaîne, désormais animé par Diego Buñuel.

Faut-il rappeler la nouvelle émission d’Alex Vizorek sur France 2 ? Il coanimera En bande organisée avec Philippe Caverivière, chroniqueur de Quelle époque ! et présent sur RTL, la chaîne que rejoint aussi l’humoriste belge.

France 2 accueillera aussi, à la rentrée, une soirée par semaine dédiée aux documentaires et, en seconde partie de soirée, Alex Hugo prendra les commandes d’un débat de société baptisé Nos grandes décisions, qui reviendra sur l’impact de nos choix individuels sur les grands débats de société.

2024 étant l’année des Jeux olympiques de Paris, France Télévisions se met à l’unisson. Léa Salamé va présenter Quels Jeux !, un talk-show en direct tous les soirs pendant la durée des J.O. pour lequel elle sera accompagnée de Michel Drucker qui, rappelons-le, a commencé sa carrière sur France 2 à l’occasion des Jeux de Tokyo en… 1964 !

Et sur France 3, la quotidienne Aux Jeux Citoyens sera animé par Carole Gaessler.

À noter encore que les décors des JT de 13 et 20 heures vont être complètement refaits. Le plateau actuel est déjà en phase de démontage, le nouveau sera prêt pour le mois de septembre.