”J’ai décidé de quitter France 2” : Laurent Ruquier s’exprime sur son départ de la chaîne

Il salue aussi les différents invités qu’il a pu rencontrer au fil des saisons. “À travers toutes ces années sur France 2, j’avais déjà eu la fierté de vous faire connaître Franck Dubosc, Jean-Luc Lemoine, Florence Foresti, Kev Adams, Nicole Ferroni, Waly Dia, Artus, Jeremy Ferrari, Ahmed Syllla, Constance ou Léa Salamé… Je ne peux pas tou(te)s les citer”, explique l’animateur.

Laurent Ruquier n’a pas non plus oublié de remercier “les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouvelée”.

L’animateur explique finalement que cette fin de collaboration résulte de trop nombreuses divergences d’opinions. “Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l’ai plus de la part de la direction de France 2. C’est dommage mais c’est ainsi. J’aurais pu continuer à présenter tranquillement les Enfants de la télé mais j’ai encore d’autres envies, d’autres ambitions et je constate hélas d’année en année la réduction de mes émissions, puisque j’ai encore appris – Seulement fin juin ! – qu’il n’y aurait plus de prime des Grosses Têtes ou des Enfants de la télé la saison prochaine. C’est le dernier signe qui m’a confirmé qu’il était temps de réfléchir à d’autres horizons”, confie-t-il.

Concernant son avenir télévisuel, Laurent Ruquier reste flou même si des rumeurs de négociation avec TF1 sèment le doute.