Laurent Ruquier et France 2 : les dessous de la fin un peu pitoyable d’une romance longue de 23 ans, quel avenir pour la star du PAF ?

Le dernier clou de son cercueil chez France 2 est arrivé tout récemment, dit-il. “J’aurais pu continuer à présenter tranquillement les Enfants de la télé mais j’ai encore d’autres envies, d’autres ambitions et je constate hélas d’année en année la réduction de mes émissions, puisque j’ai encore appris – seulement fin juin ! – qu’il n’y aurait plus de prime des Grosses Têtes ou des Enfants de la télé la saison prochaine. C’est le dernier signe qui m’a confirmé qu’il était temps de réfléchir à d’autres horizons.”

En revanche, il a une pensée pour les équipes qui travaillaient sur ses émissions : “Je pense surtout aux équipes de Philippe Thuillier qui m’ont entouré ces dernières années et qui, j’espère, retrouveront vite de nouveaux projets”.

France 2 va donc devoir revoir sa copie pour la présentation des Enfants de la télé. Vu le message de Laurent Ruquier, on imagine qu’un plan B était déjà dans les tiroirs depuis un moment.

À lire aussi

Un avenir incertain : “Je ne peux pas vous garantir que vous me retrouverez sur une autre chaîne à la rentrée”

L’aventure France 2 désormais terminée, que va faire Laurent Ruquier ? Il reste aux commandes des Grosses Têtes sur RTL et ce, pour la neuvième saison. Toujours avec la même motivation, dit-il.

Et à la télévision ? Rien n’est moins sûr comme il l’explique dans son message. “Au moment où j’écris ces mots, je ne peux pas vous garantir que vous me retrouverez sur une autre chaîne à la rentrée. Les délais sont courts pour figurer dans les grilles de programme de septembre déjà prêtes pour la plupart.” “Peu importe, ajoute-t-il, j’ai tellement été gâté déjà.”

Ceci dit, des rumeurs circulent depuis plusieurs mois. L’une d’elles remonte au mois de mars. Elle annonçait l’animateur chez M6 à la rentrée de septembre avec un talk entre 18 h et 20 h.

L’autre, en provenance du Parisien, l’annonce chez TF1 et est toute récente.

Il y a un an, il avait aussi révélé avoir reçu une proposition de rejoindre Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Offre qu’il avait alors décliné. “Il sait tout faire. Il ne sera pas chez nous à la rentrée. Mais on reviendra à la charge la saison d’après. Pareil à la fin du contrat de Michel Drucker”, avait expliqué Baba.

Les origines de “déchéance”

Dans son message posté sur Instagram, Laurent Ruquier indique que la perte de confiance qui le conduit à quitter France 2 aujourd’hui a commencé il y a trois ans. C’est à ce moment-là qu’a eu lieu le clash entre l’animateur et sa productrice historique Catherine Barma.

L’affaire avait fait grand bruit et s’était étalée dans la presse et sur les réseaux sociaux, les ex-meilleurs amis du monde du PAF se balançant des déclarations plus incendiaires les unes que les autres. En cause : l’arrêt d’On n’est pas couché, émission pour laquelle l’animateur ne voulait pas rempiler. L’affaire est allée en justice et la productrice a remporté le procès. Laurent Ruquier a été condamné à payer de grosses sommes d’argent pour “rupture abusive de relations commerciales” et pour les licenciements impliqués par l’arrêt du programme. ” J’aurais dû croire Frédéric Lopez et Thierry Ardisson : avec elle, ça ne peut que mal se terminer”, avait-il notamment déclaré.

La situation s’était encore envenimée avec la fin d’On est en direct en juin 2022. Malheureux d’animer l’émission en duo – sans rien reprocher à Léa Salamé toutefois –, Laurent Ruquier avait décidé de quitter le navire et avait prévenu : “En tout cas, les prochains animateurs avec qui elle (Catherine Barma, NdlR) souhaite travailler sont prévenus : faites bien attention à vos contrats.”

Pourtant, le tandem a signé parmi les plus belles heures de France 2 pendant une vingtaine d’années, On n’est pas couché étant la plus grande réussite. Programmée en deuxième partie de soirée le samedi sur France 2, l’émission qui a vu le jour en 2006 et s’est arrêtée en 2020 faisait le plein de téléspectateurs. Si son audience s’est évidemment effilochée au cours des années, elle rassemblait encore un million de téléspectateurs en moyenne lorsqu’elle a pris fin.

Difficile d’oublier les polémiques qu’elle a soulevées, en particulier avec ses duos de chroniqueurs les plus emblématiques. On pense à Éric Naulleau et Éric Zemmour. Mais aussi à Yann Moix et Christine Angot.