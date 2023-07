"Je dormais sur un matelas par terre": Anthony Colette, danseur de "Danse avec les stars" se souvient de ses débuts difficiles

Anthony Colette, vous faites partie des danseurs réguliers de Danse avec les stars depuis 2017. Était-ce un objectif pour vous ?

”C’est assez spécial parce qu’on ne le cherche pas vraiment. Moi, ce n’était pas mon objectif. Je faisais la compétition de haut niveau. La seule fois où je suis monté à Paris, pour la demi-finale d’une compétition, un chasseur de têtes m’a vu danser et m’a contacté via Facebook pour Danse avec les stars.”

Votre vie a-t-elle changé depuis votre arrivée dans l’émission ?

”Oui, ma vie a changé. Un mois avant ma première saison de Danse avec les stars, je dormais sur un matelas par terre dans un petit 20 m² à Aubagne, près de Marseille, que j’arrivais à peine à me payer. C’était galère. Puis est arrivé Danse avec les stars, j’ai touché un super salaire et j’étais très content. Après, j’ai eu l’opportunité de faire de la comédie, de sortir d’autres projets, de faire la musique.”

Peut-on bien vivre juste avec le cachet de DALS ?

”Oui, on peut bien vivre juste avec Danse avec les stars. On n’est pas Kylian Mbappé mais on ne va pas se plaindre.” (sourire)

Devenir danseur a toujours été une évidence pour vous ?

”Ça n’a jamais été une évidence pour moi. J’aimais la danse mais jusqu’à mes 17-18 ans, je me suis jamais dit que je voulais être danseur. J’ai commencé à prendre des cours de danse en regardant Danse avec les stars parce que ça me donnait envie de faire de la danse. Mais, jamais je me suis dit que j’allais devenir danseur pour l’émission. À l’école, j’étais bon mais je n’étais pas passionné. Rien ne m’intéressait. J’ai passé le BAC et après je ne savais pas quoi faire donc j’ai réfléchi à ce que j’aimais faire. C’est à ce moment-là que je me suis tourné vers la danse mais sans savoir où ça allait me mener.”

Comment cela a-t-il été pris chez vous ?

”Au début, mes parents ne comprenaient pas trop parce que personne n’était dans ce milieu-là. C’était un peu chaud, surtout avec mon père. Mais, très rapidement, ils m’ont suivi. Ils m’ont beaucoup soutenu financièrement et mentalement. J’ai de la chance d’avoir des parents comme ça.”

Avoir fait partie des danseurs de DALS est une vraie plus-value pour un danseur professionnel ?

”Il faut distinguer le monde de la compétition qui est un microcosme de danseurs de très haut niveau et Danse avec les stars qui est un divertissement télévisuel. Les deux ne se mélangent pas trop bien. Les danseurs de compétition vont souvent critiquer Danse avec les stars mais beaucoup d’entre eux aimeraient quand même y participer parce qu’ils savent qu’ils gagneront bien leur vie grâce à ça alors qu’on ne gagne pas bien sa vie dans le milieu de la danse professionnelle. Mais, moi, en aucun cas je regrette mon choix.”

Depuis votre arrivée dans l’émission, on vous prête chaque année une histoire d’amour avec vos partenaires. Comment le prenez-vous ?

”Au début, ça me plaisait. J’avais 22 ans et j’étais célibataire. On me mettait avec des danseuses qui n’étaient pas trop moches et moi, j’étais content. J’en ai profité… Puis, j’ai vieilli et j’ai surtout quelqu’un dans ma vie. Les histoires continuent mais j’ai réussi à prendre du recul sur tout ça. Je ne vais pas dire que ça me plaît de les entendre actuellement, non. Mais, avec ma compagne, on en rigole.”

Cela a-t-il pu provoquer des discordes au sein de votre propre couple ?

”Non, jamais. Elle fait également partie du milieu de la télévision. Elle a confiance en elle et en moi. C’est important dans n’importe quelle relation et surtout dans notre milieu parce que je suis souvent entouré de femmes.”

Avec quelle partenaire avez-vous vécu la plus belle expérience dans DALS ?

”Ma plus belle expérience reste ma première saison. Pour moi, c’était tout nouveau. J’étais sur le plateau que je regardais à la télé quand j’avais 15 ans. Ma partenaire, Joy Esther était vraiment cool et sympa. Elle m’a mis à l’aise. Je ne pouvais pas rêver mieux comme partenaire. Si j’étais tombé avec une autre partenaire que j’ai pu croiser depuis sur l’émission, ça aurait pu être plus compliqué parce qu’il y a des caractères parfois… Enfin, bref, comme je vous dis, je n’aurais pas pu rêver mieux.”

La carrière d’un danseur est généralement très courte. Quel est l’âge limite selon vous ?

”Je ne sais pas quel est l’âge limite mais ce que je sais c’est qu’à l’époque, je m’entraînais 8 heures par jour, le week-end compris. Aujourd’hui, je ne m’entraîne pratiquement plus en dehors de Danse avec les stars. Je sens que mon corps vieilli. J’ai très mal à l’épaule. À un moment, il faudra bien faire attention si je veux rester en un seul morceau !” (rires)