"Je participe à Ninja Warrior pour ma fille": le Belge Emi tentera de surmonter les obstacles ce vendredi soir sur TF1

Ensemble, père et fille ont développé des centres d’intérêt communs comme, par exemple, regarder Ninja Warrior, divertissement à succès de TF1. Aujourd’hui coach sportif dans le domaine du crossfit, Emi a décidé de s’inscrire à l’émission pour voir des étoiles dans les yeux de sa fille. “Quand TF1 m’a appelé pour me dire que j’étais sélectionné, j’ai cru que c’était une blague”, dit-il. “Ma fille avait les larmes aux yeux et moi, tout ce que je souhaite à présent c’est de ne pas la décevoir.”

Ce vendredi soir, le Tubizien se frottera donc aux obstacles de Ninja Warrior. Une expérience pour laquelle il se repose sur ses acquis. “Je fais du sport depuis que je suis tout petit. J’ai fait du hockey en haut niveau, du sport de combat et maintenant du crossfit, un sport qui me permet de faire à la fois de la gymnastique, de l’endurance, de l’haltérophilie et du cardio', explique celui qui s’est hissé en quart de finale de l’Open Games Crossfit et qui a fini en quatrième position d’une compétition européenne déroulée à Naples, en Italie. Pas d’entraînement spécial pré-Ninja Warrior pour Emi. “Je fais vraiment Ninja Warrior à l’arrache. Je n’ai jamais fait d’obstacles de ma vie. Quand je suis allé à Paris pour les sélections, j’ai rencontré d’autres athlètes. Je me suis dit que je n’avais rien à voir avec ces personnes-là. La veille de ma participation à Ninja Warrior, j’ai pris quelques cours d’escalade pour me familiariser un minimum avec la discipline.”

Prochaine étape : “Koh-Lanta” ?

Après avoir goûté à Ninja Warrior, Emi projette de s’inscrire à Koh-Lanta, une émission qui lui “ressemble davantage”. “Au début, j’avais peur des caméras mais maintenant, j’y suis habitué donc je me sens prêt pour cette nouvelle aventure, dit-il. J’ai été aux scouts étant plus jeune, j’ai également été inscrit à l’armée belge, j’adore les stratégies et j’ai du caractère. Mon objectif, c’est gagner en ne laissant personne se mettre au travers de mon chemin.”