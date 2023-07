Passation de pouvoir dans "Affaire conclue": Sophie Davant a passé le témoin à Julia Vignali

Séquence émotion ce vendredi sur France 2. Sophie Davant a fait ses adieux à Affaire conclue, émission qu’elle porte depuis 2017. On le sait, elle en cède les commandes à Julia Vignali qui a quitté Télématin, même si on la reverra ponctuellement dans le programme a annoncé le patron des antennes de France Télévisions. En story sur Instagram, elle a posté quelques mots accompagnés de photo en compagnie de celle qui lui succède. On peut lire : “Fin d’une saison, la sixième ! Fin d’une belle aventure ! Émotion et tristesse ! Merci à tous, à ceux qui ont porté avec moi cette émission, et à vous qui l’avez suivie !” Elle conclut en souhaitant bonne chance à Julia Vignali.