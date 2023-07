À tout seigneur, tout honneur. Et le roi, en l’occurrence, est une reine : Queen B. Le documentaire affiche quatre ans d’âge mais il n’a pas pris une ride. Surtout après avoir vu la performance de Beyoncé au stade Roi Baudouin en mai dernier. Le film est principalement centré autour de sa légendaire prestation à Coachella le 14 avril 2018, avec Jay Z et même les Destiny’s Child. Époustouflant. À voir sur Netflix.

Bigflo&Oli Presque trop

À l’affiche des Francos et des Solidarités cet été, Bigflo&Oli se révèlent dans ce documentaire de 2020 qui retrace leur ascension vertigineuse jusqu’à ces deux concerts dans le stade de leur ville, Toulouse. “Réaliser un rêve, c’est le tuer” constate un des frangins, tandis que l’autre se demande “Qu’est-ce qu’on va faire après ?”. Ils ont trouvé la réponse à la question puisqu’ils seront chez nous cet été. Sur Netflix également.

Blackpink : Light Up The Sky

Si BTS est le mètre étalon en matière de K-pop, son pendant féminin se nomme Blackpink. Et le quatuor féminin n’a pas grand-chose à leur envier. Rosé, Lisa, Ji-Soo et Jennie déchaînent la passion partout où elles passent. Ce film invite à découvrir les coulisses de cette K-pop très prisée, avec, en point d’orgue, la prestation du groupe à Coachella en 2019. Aussi sur Netflix.

La plateforme abrite aussi des docus également passionnants sur Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer Lopez ou Angèle.

Les divas du metal : l’envers du rêve

Ce film de 93 minutes est exclusivement consacré aux voix féminines dans le metal. Elles s’appellent Marcela Bovio (Stream of Passion, MaYaN…), Floor Jansen (After Forever, Nightwish) ou Kobra Paige (Kobra and the Lotus, Kamelot). Elles racontent leur parcours, leur motivation et les galères des femmes également. Ce docu est disponible sur Amazon Prime Video et sur Apple TV +.

Rammstein

Amazon Prime Video offre le choix concernant le groupe allemand qui explose tout sur son passage et rempli des stades à la vitesse de la lumière. Revivre un concert parisien de 2017 ou la tournée précédent avec In Amerika, dédié à leur périple de l’autre côté de l’Atlantique.

Sont aussi disponibles, entre autres, des documentaires sur Pink Floyd, Deep Purple, Jack White, Jethro Tulls, Kasabian, la chanteuse Pink, Edith Piaf et le film consacré à la vie de Freddie Mercury : Bohemian Rhapsody.