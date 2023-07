”Le sport est dans mon ADN” : Anne-Sophie Depauw se prépare à la présentation de la Coupe du Monde féminine de football sur la RTBF

Après avoir couvert les Jeux Olympiques de Rio pour la RTBF, le hockey pour La Libre Belgique ou encore La Ligue des Champions pour Proximus TV, celle qui a également fait ses preuves à La Dernière Heure/Les Sports et sur LN24 prend du galon en devenant l’un des visages de la Coupe du monde féminine de football sur la RTBF. Tous les jours de match, à partir du 20 juillet prochain, la journaliste reviendra sur les moments forts de la compétition dans le magazine Le Récap' diffusé sur Tipik à 19h45. “On y retrouvera des résumés mais également des portraits de joueuses avec vidéos de la FIFA. Chaque jour, un commentateur viendra parler de l’un des matchs. Parmi eux, on retrouve Benjamin Deceuninck, Hervé Gilbert, Lise Burion et Antoine Hick, explique Anne-Sophie Depauw. De son côté, Emmanuel Debieve, qui sera en Australie, nous régalera d’une séquence extra-sportive. Ça parlera surf, hôpitaux pour koalas ou encore Belges en Australie.”

Être le nouveau visage de la Coupe du monde féminine de football ça représente quoi pour vous ?

”Je suis fière de travailler pour une chaîne qui veut vraiment s’engager dans une compétition sportive féminine. Pour moi, c’est un véritable challenge.”

Les Red Flames n’ont pas été qualifiées pour la compétition mais quelles sont les équipes très attendues lors de ce mondial ?

”Tout le monde s’attend à ce que les États-Unis montrent quelque chose car ils ont remporté les deux dernières Coupe du monde. Les Américaines sont donc les grandes favorites de la compétition. Mais, il y a également les Anglaises, les Espagnoles et surtout les Australiennes qui sont chez elles. D’autres équipes peuvent encore créer la surprise.”

A-t-il été difficile pour une femme de s’imposer dans le journalisme sportif, un milieu encore très masculin ?

”Ma maman a toujours regardé le foot à la maison. Je n’ai donc pas catalogué le sport comme étant apprécié que par les hommes ou réservé qu’aux hommes. Quand, à l’école, je parlais du match de foot que j’avais vu la veille, les garçons étaient souvent surpris mais c’était de l’étonnement positif. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu une seule critique ou remarque à ce sujet. Il y a toujours eu beaucoup de bienveillance autour de moi. Quand je parle sport à la télé, je travaille tellement le sujet que je ne laisse pas la place à la moindre remarque.”

Avec un compagnon qui est également journaliste sportif, on imagine que ça parle souvent sport à la maison…

”Tout le temps ! (rires) Il ne se passe pas un jour sans que l’on parle sport. On regarde les matches ensemble et on a même surnommé notre fille de bientôt un an “petite Pogacar” comme le coureur cycliste.”