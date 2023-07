Patrick Duffy et Linda Purl, amoureux à l’écran comme dans la vie: "A la maison, on ne parle pas de travail, on se relaxe!"

Le cœur de l’interprète du tendre Bobby Ewing bat à nouveau. Cela s’est notamment vu lors de la 62e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo auquel il s’est présenté au bras de sa nouvelle compagne. Tous deux y ont participé pour faire la promotion d’Amour, gloire et beauté, feuilleton américain dans lequel Patrick Duffy a repris son rôle de Stephen Logan, père de Brooke, et Linda Purl joue la nouvelle et mystérieuse compagne de ce dernier.

C’est main dans la main, amoureux comme au premier jour, que les deux tourtereaux nous ont accordé une interview. “Vous travaillez pour un journal belge ? On est déjà venu en Belgique !”, nous lance d’emblée Patrick Duffy. “On a fait un tour de l’Angleterre pendant sept mois mais après trois mois sur place, nous avons dû quitter le territoire pour renouveler notre visa. Nous avons donc été à Londres pour prendre un train direction Bruxelles. On a récupéré notre visa et on est retourné en Angleterre pour trois mois. Notre séjour chez vous a malheureusement été bref.”

Patrick Duffy, vous êtes de retour dans Amour, gloire et beauté après 11 ans d’absence. Mais, vous n’êtes pas revenu seul…

P.D. : “Pour moi, c’est terrifiant de revenir avec quelqu’un parce que je savais quel était mon job. Je devais jouer Stephen Logan, un vrai papa poule qui fait très attention à ses filles. L’arrivée de Linda change les choses. Personne ne sait vraiment quel est son personnage. Mais c’est également excitant parce que cette arrivée me permet de m’éloigner un peu des histoires de père de famille pour en découvrir d’autres.”

Est-ce agréable de tourner en couple ?

L.P. : “C’est fun et facile, oui. On a également eu la chance de tourner un film en Angleterre, il y a peu. On a donc l’habitude de travailler ensemble.”

Cela signifie que ça parle souvent “travail” à la maison ?

P.D. : “Non, pas vraiment. Le rythme de tournage est tellement intense dans Amour, gloire et beauté qu’on ne reprend pas le travail à la maison. Quand on est chez nous, on se relaxe, personne n’est là pour nous déranger, on peut redevenir un simple couple. On aime notre vie à deux à la maison autant que de travailler ensemble mais ce sont deux mondes séparés.”

Le rythme de tournage est intense dans Amour, gloire et beauté mais l’est-il autant que lorsque vous tourniez Dallas, Patrick Duffy ?

P.D. : “La charge de travail quotidienne est plus intense. Mais, il est tout aussi difficile de mémoriser 20 pages pour un seul jour que de mémoriser trois pages pour un tournage de 12 heures tout en gardant la même intégrité. Ce sont des difficultés différentes.”

Comment expliquez-vous le succès d’Amour, gloire et beauté après 36 ans ?

L.P. : “Je pense que les auteurs écoutent leur public. C’est un feuilleton qu’on peut suivre depuis des années mais que l’on peut également rattraper en cours de route et apprécier quand même. Son succès est dû au travail acharné et au talent des acteurs mais également à la qualité de l’écriture. Les histoires sont intéressantes et sont les reflets de situations dans lesquelles tout le monde pourrait se retrouver.”

Qu’espérez-vous pour vos personnages ?

L.P. : “Tout ce qui est dramatique peut être fun ! (rires) Je suis tellement contente d’être là que peu importe ce que les auteurs me diront de faire, je serai partante !”

P.D. : “Les auteurs sont contents d’avoir de nouveaux personnages comme celui de Linda pour pouvoir inventer de nouvelles histoires. Linda pourrait jouer une ancienne none ou une ancienne meurtrière. Personne ne sait qui est vraiment son personnage. C’est excitant de ne pas savoir ce que nous réserve le script.”

Quels sont les critères qui vous font accepter ou pas un nouveau rôle ?

L.P. : “Patrick et moi aimons notre job donc dès que le téléphone sonne et qu’on nous propose un job, on dit “oui”. On lit le script ensuite. Pour nous, c’est incroyable de continuer à travailler dans ce chapitre de notre vie.”

Patrick Duffy, dans l’esprit de tous, vous restez Bobby Ewing de Dallas. A-t-il été difficile pour vous de vous éloigner de ce personnage et de retrouver d’autres jobs après l’arrêt de la série ?

P.D. : “J’ai eu la chance de pouvoir casser le moule et d’apprivoiser d’autres rôles. J’étais un superhéros dans L’Homme de l’Atlantide puis une bonne et vulnérable personne dans Dallas et plus tard, un père un peu idiot dans Notre belle famille. C’est la définition de notre métier d’acteur, pouvoir se mettre dans la peau de personnages totalement différents.”

Quid d’un nouveau reboot de Dallas ?

P.D. : “Chaque acteur ayant vécu une telle expérience de famille lors du tournage d’une série dirait “oui” à un reboot, pour autant qu’il soit bon. Donc, c’est toujours possible. Mais le casting de base disparaît peu à peu. Si on voit naître quelque chose, ce ne serait donc peut-être pas un reboot mais une nouvelle série avec le même nom.”