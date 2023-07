Vous n’écouterez plus jamais Wham de la même façon qu’avant après avoir vu le documentaire de Netflix

De quoi balayer du revers de la main cette idée selon laquelle le duo – accompagné de deux filles, Pepsy et Shirlie – était composé de deux garçons sages, proprets, naïfs et inoffensifs. C’est peut-être ce que pensait la République populaire de Chine encore marquée par le maoïsme quand elle les a invités à être les premiers Occidentaux à se produire sur son territoire !

Loin de cette image caricaturale, George Michael et Andrew Ridgeley se sont montrés culottés et engagés. Mais pas pour la cause qu’on imagine, à savoir l’homosexualité. N’ont-ils pas reversé l’intégralité des profits générés par leur tube planétaire “Last Christmas” au profit de la lutte contre la famine en Afrique dès avant le célèbre Live Aid ?

Top Of The Pops, l’incroyable coup de chance

Sobrement intitulé Wham !, le documentaire proposé par Netflix retrace l’épopée de deux jeunes garçons qui se rencontrent à l’école à 12 ans et finissent par se séparer une dizaine d’années plus tard après avoir mis le monde à leurs pieds avec leurs chansons, après un ultime concert devant plus de 70 000 personnes, donné à Wembley le 28 juin 1986. Tout ça grâce à un coup de chance inimaginable. Parce que les débuts de Wham ! ont été synonymes de galères. Jusqu’au jour où la légendaire émission de la BBC Top Of The Pops, les appelle pour remplacer au pied levé un artiste déclarant forfait. Après cette télé, la vie de George Michael et d’Andrew Ridgeley ne sera plus jamais la même. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire…

Le parcours complètement fou de Wham ! est raconté par les intéressés, avec pour base les scrapbooks réalisés sur le groupe par la mère d’Andrew Ridgeley. Le tout ponctué d’archives inédites et touchantes. On découvre l’amitié profonde qui unissait George et Andrew. Surtout, on comprend ce que Georgios Kyriacos Panayiotou, dit Yog, doit à son comparse. Sans ce dernier, il n’aurait jamais rendu son talent public ! Et dire que le père de George Michael jugeait qu’il chantait comme une casserole et lui interdisait d’écouter de la musique ou d’en acheter. C’était à ses yeux une perte de temps…

Pas un conte de fées

Un conte de fées que cette histoire de Wham ! ? Pas tout à fait. Le film ne fait pas l’impasse sur le côté obscur du business. Leur premier album, Fantastic, numéro 1 dans les charts britannique en 1983, ne leur a pas rapporté un centime. Tout juste touchaient-ils 4 % des recettes de leurs 45 tours vendus au Royaume-Uni et 2 % de celles générées aux États-Unis… “C’était risible”, rigolent-ils. Voilà ce qui arrive quand à 18 ans, on signe un contrat dans un bar minable, sans mesurer toute la portée de l’acte. Parce qu’on est aveuglé par l’appel de la célébrité… On appelle cela se faire entuber.

Le terrible secret qui a tout changé

Mais le plus poignant dans ce documentaire de 90 minutes, à trait à l’homosexualité de George Michael. On apprend qu’il l’a révélée à Andrew Ridgeley très tôt, en 1983, bien avant qu’il ne la rende publique. Impossible cependant de l’avouer à ses parents. Il faut donc garder la chose secrète. Plus encore avec le statut de pop star planétaire qu’il acquiert. Comme le dit très justement Andrew Ridgeley, “Personne ne sait ce que c’est que d’être George Michael…”

L’intéressé n’assumait pas cette sexualité et tentait de se convaincre qu’il était bisexuel. C’est pour fuir cette réalité qu’il s’est impliqué à 2000 % dans le groupe. Pour impressionner tout le monde et se forger une identité à travers le succès. Conséquence : son ami d’enfance n’était plus en mesure de suivre la cadence. Ce jour-là, George Michael a pris seul les commandes de Wham ! “Un sacrifice que je devais faire”, concède Andrew Ridgeley. Il était déjà écrit à ce moment-là qu’il y aurait une carrière solo. Celle que l’on sait… Mais sans Andrew, Yog ne serait jamais devenu George Michael, l’une des plus belles voix des années 80-90 et bien plus encore, jusqu'à sa mort en 2016.