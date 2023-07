Retour de "Plus Belle la Vie" sur TF1... et la RTBF ou peut-être RTL-TVI?

Dans un communiqué, le groupe TF1 a officialisé sa collaboration avec Newen Studios en vue d’offrir un nouveau départ au feuilleton sur l’antenne TF1 et sur sa plateforme MyTF1 pour début 2024. La production de Plus Belle la Vie a été confiée à Clémentine planchon et la direction de la collection à Mariem Hamidat, une autrice historique de la série. “Une équipe de scénaristes est mobilisée pour relever le défi en intégrant tous les ingrédients qui en ont fait le succès : l’ancrage dans la société à travers la vie d’un quartier marseillais, des histoires romanesques, faisant écho à l’actualité”, peut-on lire dans le document officiel.

Dès le mois d’octobre prochain, le tournage de Plus Belle la vie reprendra dans les studios emblématiques de La Belle de Mai à Marseille (studios où a grandi la série) ainsi qu’en région marseillaise. Un nouveau coup de projecteur sur les régions dont se félicitent les deux collaborateurs. “Avec ce nouveau projet, le Groupe TF1 et Newen Studios réaffirment leur position d’acteurs clés du dynamisme de la filière de la création en région et s’inscrivent avec détermination dans le plan “France 2030”. Avec leurs trois feuilletons quotidiens (Ici tout commence, Demain nous appartient et Plus Belle la vie), ce sont des milliers d’emplois directs et indirects qui ont été créés en Régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie.”

Le casting d’origine répond “présent”

Plusieurs acteurs emblématiques de la série ont suivi le mouvement. Ainsi, TF1 officialise la participation de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci) ou encore Laurent Kérusoré (Thomas Marci), visages familiers qui permettront aux téléspectateurs de ne pas être dépaysés suite au changement de chaîne.

En ce qui concerne le casting, TF1 rappelle à quel point Plus Belle la Vie a été un feuilleton révélateur de talents et est convaincue qu’il en sera de même pour cette nouvelle version qu’elle considère comme un “atelier de formation géant”, à l’image de ses autres séries quotidiennes.

En reprenant Plus Belle la Vie, TF1 confirme son statut de leader en termes de feuilletons télévisés. “Toutes séries quotidiennes confondues, ce sont ainsi près de 10 millions de téléspectateurs et d’internautes qui sont réunis chaque jour, un record de fidélisation”, ajoute le communiqué avant de laisser la parole à Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint contenus du Groupe TF1.” Plus Belle la vie est une marque fantastique, qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie éditoriale et d’accélération digitale du Groupe TF1. Nous sommes très heureux de donner vie à une nouvelle version de ce feuilleton, pionnier à plusieurs titres, en nous appuyant sur le savoir-faire inégalé de Newen Studios en matière de fiction quotidienne. Nous avons à cœur de répondre aux attentes des fans qui réclament depuis plusieurs mois le retour de leur feuilleton préféré, et d’accueillir un nouveau public autour de nouvelles intrigues.”

Un retour sur la RTBF ?

Pendant des années, le feuilleton a également fait partie des rendez-vous phares des téléspectateurs de la RTBF qui n’attendent qu’une seule chose : le retour de leurs personnages favoris au Mistral. La RTBF sera-t-elle donc à nouveau preneuse de la nouvelle version de la série quotidienne ? Contacté par nos soins, le service public explique “ne pas encore être en négociations” pour reprendre Plus Belle la Vie dans sa grille des programmes.

De son côté, RTL-TVI nous répond "s'intéresser à Plus Belle la Vie comme elle porte intérêt aux différentes séries du marché et envisage toujours d'élargir son offre pour les téléspectateurs".