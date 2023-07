”Cette chanson a changé ma vie” : Slimane surpris et ému par l’audition à l’aveugle d’un talent dans “The Voice Kids”

Ce mardi soir, lors de la troisième soirée des auditions à l’aveugle, c’est la prestation de Marika, une chanteuse de 14 ans, qui l’a bouleversé. Et, pour cause, la jeune candidate a choisi d’interpréter le titre A fleur de toi de Vitaa mais dans la version que Slimane avait proposée lors de sa propre audition à l’aveugle en cinquième saison de The Voice, la plus belle voix. Une prestation qui, il y a 7 ans, avait fait buzzer tous les coachs et avait lancé le parcours exceptionnel de Slimane dans le télécrochet qu’il a d’ailleurs remporté.

À lire aussi

Bien que la chanson lui soit familière, le coach ne s’est pas retourné instantanément. Il a même attendu la dernière minute avant de buzzer. “J’ai mis du temps à me retourner parce que je ne voulais pas me laisser avoir par le fait que moi j’avais chanté cette version-là. J’avais besoin d’entendre ta voix, d’entendre ce que toi, tu avais à raconter”, explique-t-il une fois face à Marika.

”J’avais fait tous les castings du monde”

Le temps d’une prestation, Slimane s’est revu 7 ans en arrière sur la scène de The Voice, la plus belle voix. “Cette chanson, elle a changé ma vie, vraiment”, a-t-il déclaré avant d’expliquer à quel point il avait été difficile pour lui de se faire remarquer avant son passage dans le télécrochet. “J’avais 27 ans quand je suis arrivé à 'The Voice'. Et j’avais fait tous les castings du monde. Jamais on ne m’avait ouvert la porte. Et 'The Voice' m’a ouvert grand la porte”. Il poursuit, ému : “Me retrouver sur le banc des coachs avec vous tous et toutes, sincèrement, vous ne pouvez pas savoir ce que c’est pour moi. Ce n’est pas une revanche, je ne suis pas quelqu’un de revanchard mais […] ça fait vraiment du bien de se dire que la vie parfois elle est belle et que les histoires peuvent bien se finir aussi, même quand ça prend du temps.”

À lire aussi

Le chanteur a profité de l’occasion pour faire passer un message à son coach de l’époque : “Je voudrais remercier Florent (Pagny, NdlR.). Florent qui m’a donné ma chance, qui a été là.”

Au final, alors que tout le monde pensait voir Slimane ajouter Marika à son équipe de talent, la jeune chanteuse a annoncé qu’elle préférait continuer l’aventure avec Kendji Girac. Une décision surprenante dont la raison a ensuite été dévoilée par ses parents : Marica avait fait la promesse à sa grand-mère de choisir l’interprète de Color Gitano. Parole tenue !