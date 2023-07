”J’en ai marre de mentir” : Lucie Bernardoni ('Star Academy”) avoue avoir été en couple avec Grégory Lemarchal

Ancien visage phare du programme, Lucie Bernardoni s’est trouvé une place de choix dans la nouvelle Star Academy. La finaliste de la saison 4 n’est pas revenue en tant que candidate mais en tant que coach de chant dont le but est de préparer les Star Académiciens au prime du samedi. Une expérience qui a ravivé de beaux souvenirs à la Niçoise de 36 ans.

Dans un numéro inédit du podcast d’Inès Vandamme, sorti dimanche dernier, l’ancienne candidate, qui avait 17 ans lors de son passage dans l’émission en 2004, dévoile un secret au sujet de son expérience à la Star Academy qu’elle s’était promis de ne jamais dévoiler. Ce dernier concerne Grégory Lemarchal, gagnant de la saison 4 décédé de la mucoviscidose en 2007. “Avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort – parce qu’il n’est pas parti, il est mort -, il y a une partie de moi qui est morte aussi”, commence-t-elle avant d’avouer : “Il faut quand même savoir que ce n’était pas mon ami Grégory. Je l’aimais en fait. Je ne l’ai jamais dit […] mais j’en ai marre de me mentir.”

Amoureuse, Lucie Bernardoni ne savait pas quelle était sa place lors du décès du jeune homme avec qui elle aurait eu une histoire d’amour pendant la diffusion du télécrochet. “Ça a été mon grand amour donc je ne savais pas où me placer. Je n’avais pas le droit d’être en deuil différemment”, confie-t-elle. “Encore aujourd’hui, je n’ai pas perdu un ami mais j’ai toujours fait semblant.”

Les sentiments qu’elle éprouvait pour Grégory Lemarchal étaient toutefois plus forts que ceux que ce dernier avait pour elle. Selon la candidate, le jeune homme a connu le grand amour, oui, mais dans les bras de Karine Ferri. “Moi ça a été le mien (le grand amour, NdlR.), mais je ne pense pas avoir été le sien. Et ça c’est dur […] Avec le recul, je suis heureuse qu’il ait aimé comme il a aimé et qu’il ait été aimé par Karine comme il a été aimé. Mais j’ai mis du temps, évidemment”.

Aucun froid ne se serait toutefois installé entre les deux anciennes petites amies de Grégory Lemarchal qui auraient mis les choses à plat depuis bien longtemps. La vie a d’ailleurs continué pour Lucie Bernardoni qui est devenue la maman d’une petite Lily Angelina en 2010 et qui a épousé un ancien Star Academicien, Patrice Maktav, candidat de la première saison, en 2018.