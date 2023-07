"Les Feux de l’amour" et "Amour, gloire et beauté" s’arrêtent temporairement

Les plus grands fans des aventures des Newman et des Abbott devront s’armer de patience. À partir du 7 août prochain, Les Feux de l’amour disparaîtront de TF1, tout comme le feuilleton américain Amour, gloire et beauté arrivé sur la chaîne en janvier dernier. “Une pause estivale”, explique à BFMTV la chaîne privée qui ne donne pas d’informations supplémentaires sur la date de retour de ses deux soaps. Diffusés respectivement à 10h30 et à 11h, Les Feux de l’amour et Amour, gloire et beauté seront remplacés par Familles nombreuses : la vie en XXL et par Les 12 coups de midi.