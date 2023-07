La fin de “Joséphine, ange gardien” ? Mimie Mathy répond

Joséphine, ange gardien a-t-elle des soucis à se faire ? Selon Clément Garin, journaliste et chroniqueur dans Touche pas à mon poste, la série portée depuis 26 ans par Mimie Mathy et comportant 21 saisons et une centaine d’épisodes devrait bientôt s’éteindre. “Selon mes informations, Anne Didier, la nouvelle directrice des fictions de TF1, a récemment rencontré DEMD (producteur de Joséphine, ange gardien, NdlR.) pour évoquer l’avenir de Joséphine. TF1 souhaitant évoluer vers de nouvelles créations et ainsi libérer au plus possible ses cases du lundi et du jeudi, la fin de Joséphine est inévitable”, écrit-il sur Twitter avant d’ajouter : “Ainsi, TF1 et DEMD ont convenu du tournage de trois derniers inédits ; deux seront diffusés durant les fêtes à venir, et le final courant l’année 2024. DEMD vient de débuter l’écriture de cet ultime épisode.”