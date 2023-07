"Une icône partie trop tôt" : pluie d’hommages après l'annonce du décès de Martine Tanghe, ancienne présentatrice du journal de la VRT

”Adieu à un phare de confiance, à une dame de classe, mais surtout à un être humain chaleureux. Nous t’aurions souhaité encore tant de beaux moments. Au revoir Martine” a écrit le Premier ministre sur sa page Twitter. Bart de Wever a aussi partagé un message d’émotion face à cette disparition : “Aujourd’hui, la Flandre doit dire adieu bien trop tôt à une icône…”.

Sur ce même réseau social, le Palais Royal a partagé un extrait vidéo d’une rencontre entre le Roi Philippe et Marie Tanghe. On peut notamment y entendre le souverain souligner le plaisir qu’il a de recevoir “une icône”.

Côté journalistes, Wim De Vilder, présentateur des informations sur la VRT, a partagé sa vive émotion : “Chère Martine, je n’arrive pas à y croire. Que vous ne soyez plus là. Ton impact et ton importance pour la VRT, pour la langue en Flandre, pour le journalisme, nous ne pourrons jamais les surestimer. Nous allons préserver ton héritage. Et tu vas nous manquer au-delà de toute espérance. Repose en paix, Martine” a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La journaliste belgo-libanaise Joyce Azar spécialiste de la Flandre a aussi partagé sa peine sur le même réseaux social.