”Je n’ai pas pu aller au travail le lendemain…” : Céline est éliminée des “Douze coups de midi” après plus de 4 mois au sommet

”Quand j’ai réalisé que c’était fini pour moi, j’ai ouvert les vannes et pleurer tout ce que je pouvais. Cela m’a pris quelques jours pour l’accepter. Je n’ai pas pu aller au travail le lendemain…”, confie Céline dans les colonnes de Télé Loisirs avant d’ajouter repartir sans aucun regret.

Sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a tenu à rendre hommage au parcours exceptionnel de la candidate. “Coup de tonnerre en plein été aux 12 Coups ‼️…Céline a perdu, mais Céline a surtout gagné la confiance du public, des équipes et de tous les Maîtres de Midi. Merci à vous Céline pour tous ces jolis moments passés à nos côtés, merci de la confiance en nos équipes qui ont fait de votre parcours un chemin extraordinaire, qui vous a réellement selon vos dires 'permis d’exister en tant que Vous'… et vous seule à nos côtés. Cette confiance et ce respect furent un réel détonateur, une vraie révélation… Ces fous-rires que nous avons partagés et qui n’appartenaient qu’à nous, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Grâce aux 12 coups de midi et à TF1, depuis votre arrivée le 14 Mars et après 125 participations, vous repartez avec 489 495 Euros de gains et de cadeaux 🔥🥴🔥Prenez bien soin de vous et de votre jolie petite famille, le bonheur est tellement fragile”, écrit l’animateur des Douze coups de midi.