Tour de France: voici les audiences en Belgique

Mais, le vainqueur au classement final n’est autre que le Danois Jonas Vingegaard, qui réalise un doublé après sa victoire en 2022 déjà devant de slovène Tadej Pogacar, maillot blanc à la grande cote de popularité et gagnant du Tour de France 2020 et 2021.

Rendez-vous sportif phare du début de l’été, le Tour de France a réalisé, sur les téléspectateurs belges, une part de marché quotidienne de plus de 30 % sur la RTBF avec des pointes à plus de 45 %. La part de marché quotidienne de France Télévisions en Belgique oscille, elle, entre 7 et 10 %.

Toujours fédératrice, la compétition a réalisé de beaux chiffres d’audience avec 200.977 téléspectateurs (contre 184.511 en 2022) pour la première étape (départ de Bilbao) et 244.644 (contre 209.175 en 2022) pour la 21e et ultime étape qui s’est clôturée aux Champs-Élysées.

Sans surprise, les étapes sur montagne ont toujours autant de succès. Pas moins de 323.276 fidèles ont suivi, le 9 juillet dernier, la 9e étape du Tour (Saint-Léonard-de-Noblat > Puy de Dôme). La meilleure audience de cette édition suivie de près par la 15e étape (Les gets les portes du soleil > Saint Gervais Mont-Blanc) et ses 318.471 téléspectateurs.

Des audiences en or pour France Télévisions

De son côté, France Télévisions se félicite aussi pour les audiences réalisées lors de cette 110e édition. La dernière étape a rassemblé 4,27 millions de téléspectateurs, soit 37,6 % du public. En moyenne, 4,10 millions de téléspectateurs, soit 44,2 % du public ont suivi la course cycliste sur France 2. Des chiffres encore plus satisfaisants que ceux rencontrés en 2022, jusque-là considérée comme une année record avec 4 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 41,3 % du public.

Le service public français a profité de la fin du Tour de France pour annoncer une bonne nouvelle aux amateurs de course cycliste : la diffusion de la compétition, masculine et féminine, au moins jusqu’en 2030. “Très heureuse et fière de voir la Grande Boucle hommes et femmes exposer sur nos antennes jusqu’en 2030 !, s’est réjouie la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. C’est le résultat du savoir-faire extraordinaire des équipes sport et production de France Télévisions et de notre partenariat historique avec ASO (organisateur du Tour de France, NdlR.).”