La progression fulgurante du journaliste Matthieu Lartot après son amputation de la jambe : “Trois heures après l’opération, j’étais debout”

Quelques mois plus tard, le journaliste a été opéré avec succès et enregistre déjà de fameux progrès dans sa revalidation, comme il l’a confié au Parisien : “Je vais bien, je vais très bien. Je sors d’un long tunnel, et là, je vois la lumière. Je suis dans un centre de rééducation spécialisé, je fais mes premiers pas avec ma prothèse depuis quelques jours, je fournis beaucoup d’efforts, mais tout va bien. Mes résultats de santé sont très bons depuis quelques semaines, les nouvelles se sont transformées en bonnes nouvelles.”

S’affichant déjà en train de marcher avec des béquilles sur les réseaux sociaux, Matthieu Lartot affirme qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour marcher à nouveau : “Trois heures après l’opération, j’étais debout”, précise-t-il, “On m’a enlevé les fils au bout de seize jours, j’ai très vite cicatrisé, je suis en avance sur les temps de passage.”

Quelques jours après son amputation, le journaliste Matthieu Lartot marchait déjà avec des béquilles. ©Instagram

Face à la perte de sa jambe, le journaliste sportif affirme qu’il n’a “pas eu d’appréhension à regarder sous le drap”, après l’opération. “C’était fidèle à ce que j’avais imaginé, et je n’ai pas eu le temps de gamberger puisqu’on m’a très vite fait marcher avec des béquilles.”

Matthieu Lartot doit désormais s’habituer à sa nouvelle vie avec une prothèse. Mais là aussi, les médecins sont stupéfaits de ses progrès : “J’ai été appareillé mardi avec un genou mécanique, mais les prothésistes et les kinés ont été stupéfaits de voir que je marchais convenablement en 24 heures. Depuis vendredi, j’ai un genou électronique plus élaboré qui sera mon genou définitif.”